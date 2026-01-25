Casademont Zaragoza
El Casademont Zaragoza emociona al recordar a Daniela Marqués
La joven jugadora de baloncesto falleció el pasado 11 de enero
Fue el 11 de enero cuando Daniela Marqués, jugadora del Club Deportivo Reino de Aragón, perdió la vida demasiado pronto. Y ha sido este domingo cuando la jugadora de baloncesto, muy querida en la comunidad aragonesa, ha recibido el homenaje póstumo que se merecía en la previa del encuentro entre el Casademont Zaragoza y Jairis.
Antes de que comenzara el choque, la familia y los seres queridos de Daniela han saltado a la cancha del Príncipe Felipe mientras en lo alto del pabellón se podía ver una gran foto de la deportista. Entonces, desde la megafonía del pabellón se han pronunciado unas bonitas palabras que han quebrado a más de uno tanto en la pista como en las gradas.
La música era la única capaz de romper el tremendo silencio que imperaba en el Príncipe Felipe, que al final se ha roto después de una atronadora ovación de todo el público mientras la familia de Daniela no podía contener las lágrimas. Después, las jugadoras del Casademont, una tras otra, han dado el pésame y han abrazado a los seres queridos de la fallecida.
"Hoy el Reino se ha parado ante la pérdida de una persona irremplazable, con carácter, líder y nexo de unión de un grupo de jugadoras que representan fielmente los valores del Reino… Por eso es tan doloroso para nuestra entidad tener que escribir estas líneas y comunicar el fallecimiento de Daniela". Así despidió su club a Marqués.
Por otro lado, también se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas del accidente de tren en Córdoba en el que murieron 45 personas.
- Ayuso visita el restaurante de Zaragoza con la Mejor Tapa de España: 'Un placer que hayas disfrutado de la gastronomía aragonesa
- La Torre del Agua de Zaragoza, camino de los tribunales por su nueva iluminación
- El único colegio de Zaragoza que se ha colado entre los 100 mejores de España en el ranking de Micole: 'Un referente en la educación de máxima calidad
- Alierta 19, el bar de Zaragoza al que se va a cualquier hora: 'Hay noches de verano que servimos unas 130 cenas
- El único pueblo de España 'donde nunca pasa nada' está en Aragón: uno de los mejores ejemplos de arquitectura medieval
- El análisis experto sobre Rober González: 'Es un futbolista de primer nivel para Segunda
- El Real Zaragoza abrocha el fichaje de Willy Agada
- Pau Sans no se entrena con el grupo y deja clara su situación de descarte