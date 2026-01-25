En Directo
Casademont Zaragoza
El Casademont Zaragoza-Jairis, en directo: así va el partido del líder en el Príncipe Felipe
Sigue con nosotros el duelo entre aragonesas y murcianas de la Liga Femenina Endesa
Con el subidón de una nueva victoria frente al Valencia y un ojo puesto en lo que le espera el miércoles en Turquía, el Casademont Zaragoza regresa a casa y a la Liga Femenina Endesa para afrontar otro reto importante y apasionante. Recibe este domingo al Hozono Global Jairis (13.00 horas), vigente campeón de Copa, para defender su liderato en solitario de la competición doméstica y alargar un poco más la extraordinaria racha de 14 victorias consecutivas en la Liga. Sigue con nosotros el minuto a minuto del duelo en el Príncipe Felipe:
Finaaaal. 85-71. Mariona Ortiz mantiene líder una semana más al Casademont
Fingaaaalll otro triple
Asistenci de Mariona y triple de Fingall. Otra vez. 82-69. Un minuto, Va a ganar el Casademont
Asistencia de Mariona, triple de Fingalllll. 77-69. Ha ganado sola el partido
Marionaaa sigue a lo suyo. Tapón, asistencia y rebote para poner el partido muy de cara (72-67)
Triiiiiiiipleeeee Mariona. No, no es el mismo. Otroooooo. (70-67). 4 para el final
Triiiiiple de Marioooona para desatascar estoo (67-67)
Ojo. Hempe, falta, técnica y eliminada. 64-67. 6 minutos
2+1 de Massey, que pone por delante al Jairis. Tiempo muerto de Cantero
Parcial visitante de salida y esto es casi un volver a empezar (62-61)
