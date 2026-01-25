Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Casademont ZaragozaPedro Sánchez HuescaTiroteo ZaragozaAyuso y AzcónBorrasca IngridDebate El Periódico
instagramlinkedin

En Directo

Casademont Zaragoza

El Casademont Zaragoza-Jairis, en directo: así va el partido del líder en el Príncipe Felipe

Sigue con nosotros el duelo entre aragonesas y murcianas de la Liga Femenina Endesa

Fingall, lanzando a canasta en el duelo ante el Jairis

Fingall, lanzando a canasta en el duelo ante el Jairis / Pablo Ibáñez

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Con el subidón de una nueva victoria frente al Valencia y un ojo puesto en lo que le espera el miércoles en Turquía, el Casademont Zaragoza regresa a casa y a la Liga Femenina Endesa para afrontar otro reto importante y apasionante. Recibe este domingo al Hozono Global Jairis (13.00 horas), vigente campeón de Copa, para defender su liderato en solitario de la competición doméstica y alargar un poco más la extraordinaria racha de 14 victorias consecutivas en la Liga. Sigue con nosotros el minuto a minuto del duelo en el Príncipe Felipe:

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents