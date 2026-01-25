El Casademont Zaragoza reúne a más de 17.500 personas en el Fin de Semana del Baloncesto Aragonés

El Casademont Zaragoza ha vivido un fin de semana para el recuerdo con la celebración del Fin de Semana del Baloncesto Aragonés, una cita que ha vuelto a demostrar que el Príncipe Felipe es el gran punto de encuentro del baloncesto en la comunidad: 17.506 espectadores sumando los tres partidos disputados.

El sábado arrancó con el partido de Liga U, que congregó a 772 espectadores, en una jornada que continuó por la tarde con el encuentro de Liga Endesa (ACB), con una asistencia de 9.447 aficionados. Este domingo, el broche lo ha puesto el equipo femenino en Liga Femenina Endesa, con 7.287 espectadores en las gradas.

Han acompañado al club aragonés durante todo el fin de semana: AD Alierta Augusto Salas, Basket Aragón, Boscos Zaragoza, CB Alfinden, CB Ciudad de Borja, CB Imperial, CB Valdefierro, CD San Lázaro, CN Helios, Colegio Calasancio, Colegio Cristo Rey, Colegio Doctor Azúa, Colegio Romareda, Colegio Tío Jorge, Dominicos, El Buen Pastor, El Salvador, EM El Olivar, Escolapios, Fundación Basket Zaragoza, La Salle Franciscanas, La Salle Gran Vía, La Salle Montemolín, Lycée Français Moliere, Marianistas, Old School Basket, Polideportivo La Almunia, Reino de Aragón, Stadium Casablanca y Stadium Venecia.

"Más allá de las cifras, este fin de semana ha sido una celebración colectiva: el Casademont Zaragoza es el club de referencia del baloncesto aragonés, pero, sobre todo, aspira a ser el club de todos los amantes del baloncesto en Aragón, uniendo generaciones, territorios y sensibilidades alrededor de una misma pasión", destaca la propia entidad.

Esta iniciativa no habría sido posible sin la inestimable colaboración de la Federación Aragonesa de Baloncesto, cuyo apoyo, implicación y compromiso han sido claves para dar forma a un fin de semana a la altura del baloncesto aragonés y de su gente. Además, tanto Casademont Zaragoza como la FAB. quieren que esta celebración tenga también un impacto positivo fuera de la pista: por cada entrada vendida durante el Fin de Semana del Baloncesto Aragonés, el club donará 1€ a la Fundación Araela, como muestra de compromiso con las entidades que trabajan por mejorar la vida de las personas en nuestra comunidad. Gracias a esta iniciativa, se han recaudado 2.705 euros.