Josh Richardson, el mediático fichaje del Casademont, ya está en Zaragoza: "Vamos a por ello"

Si no hay contratiempos, el escolta completará el lunes su primer entrenamiento

Richardson, con los colores del Casademont

Richardson, con los colores del Casademont / Casademont Zaragoza

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Josh Richardson, el mediático fichaje del Casademont, ya está en Zaragoza. El exjugador de la NBA aterrizó este domingo en la capital aragonesa. Así lo confirmó el propio club a través de sus redes sociales. El Casademont publicó una foto en la que se veía al americano con una bufanda del equipo en las instalaciones del Hospital Quirón de Zaragoza.

Además, el escolta de 32 años pronunció sus primeras palabras públicas como jugador del equipo aragonés. «Hola Marea Roja, aquí Rich. Acabo de aterrizar en Zaragoza, estoy emocionado y deseando veros. Vamos a por ello», dijo Richardson en un vídeo también publicado por el Casademont.

Si no hay ningún contratiempo, la idea es que el estadounidense conozca este lunes a sus nuevos compañeros y complete su primera sesión a los órdenes de Ramírez.

