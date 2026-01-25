Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Casademont ZaragozaPedro Sánchez HuescaTiroteo ZaragozaAyuso y AzcónBorrasca IngridDebate El Periódico
instagramlinkedin

Casademont Zaragoza

Mariona hace una de las mayores exhibiciones individuales de la historia del Casademont. Las notas ante el Jairis

Gueye estaba siendo la mejor hasta que la capitana del equipo aragonés lo eclipsó todo

Mariona Ortiz, durante la presentación del partido ante el Jairis

Mariona Ortiz, durante la presentación del partido ante el Jairis / Pablo Ibáñez

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Mariona | 10 |

Sobrenatural. Se acaban las palabras con ella. Difícil de explicar su actuación.

Leite | 6 |

Recuperada. La mejor noticia es que se le ve ya sin ninguna secuela física.

Flores | 5 |

Desinflada. Empezó bien, pero la catalana acabó el duelo algo errática.

Pueyo | 7 |

Completa. Acertada en el tiro y muy implicada en labores defensivas.

Oma | - |

Voluntariosa. Hace lo que puede lo poco que juega, pero no le salen las cosas.

Vorackova | 7 |

Lúcida. Tomó siempre buenas decisiones. Muy buen partido de la checa.

Bankolé | 5 |

Secundiaria. Esta vez, la francesa jugó menos y no le tocó ser protagonista.

Mawuli | 5 |

Escasa. Similar a Bankolé, sin mucho impacto en el choque ante el Jairis.

Fingall | 6 |

Insistente. Estaba mal, pero no paró de intentarlo hasta que encontró premio al final.

Hempe | 4 |

Expulsada. La americana hizo uno de los partidos más flojos de la temporada.

Gueye | 9 |

Tremenda. Quedó al final eclipsada por Mariona, pero vaya duelo de la gala.

Hermosa | 5 |

Noticias relacionadas y más

Con dudas. Salió en un momento importante y no aprovechó la ocasión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents