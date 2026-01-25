Mariona hace una de las mayores exhibiciones individuales de la historia del Casademont. Las notas ante el Jairis

Mariona | 10 |

Sobrenatural. Se acaban las palabras con ella. Difícil de explicar su actuación.

Leite | 6 |

Recuperada. La mejor noticia es que se le ve ya sin ninguna secuela física.

Flores | 5 |

Desinflada. Empezó bien, pero la catalana acabó el duelo algo errática.

Pueyo | 7 |

Completa. Acertada en el tiro y muy implicada en labores defensivas.

Oma | - |

Voluntariosa. Hace lo que puede lo poco que juega, pero no le salen las cosas.

Vorackova | 7 |

Lúcida. Tomó siempre buenas decisiones. Muy buen partido de la checa.

Bankolé | 5 |

Secundiaria. Esta vez, la francesa jugó menos y no le tocó ser protagonista.

Mawuli | 5 |

Escasa. Similar a Bankolé, sin mucho impacto en el choque ante el Jairis.

Fingall | 6 |

Insistente. Estaba mal, pero no paró de intentarlo hasta que encontró premio al final.

Hempe | 4 |

Expulsada. La americana hizo uno de los partidos más flojos de la temporada.

Gueye | 9 |

Tremenda. Quedó al final eclipsada por Mariona, pero vaya duelo de la gala.

Hermosa | 5 |

Con dudas. Salió en un momento importante y no aprovechó la ocasión.