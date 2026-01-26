Adem Bona, excompañero de Aday Mara en UCLA: "Ojalá pueda verle pronto en la NBA, veo un poco de Jokic en él"

A Aday Mara no le fue muy bien deportivamente en UCLA. En sus dos temporadas en la universidad californiana no gozó de la plena confianza de su entrenador, Mick Cronin, que apenas contó con él en las rotaciones del equipo. En su primera experiencia en la NCAA tras abandonar abruptamente el Casademont Zaragoza, el pívot aragonés no logró la evolución deportiva esperada y su salto a la NBA se diluyó en el tiempo.

El pasado verano, Mara tomó una decisión trascendental. Dejó Los Ángeles para marcharse a Michigan, donde Dusty May ya había dado sobrada muestra de saber sacar rendimiento a sus jugadores más altos. Y el cambio ha sido radical. El gigante zaragozano está mostrando todo su potencial, destacando en diferentes facetas pero sobre todo en una: es el noveno mejor taponador de la competición.

Los elogios llueven sobre Aday Mara, a quienes todas las quinielas sitúan ya en la primera ronda del próximo Draft para la NBA. También quienes le conocen pronostican un gran futuro al pívot aragonés, como Adem Bona, quien fuera su compañero en UCLA, quien afronta actualmente su segundo curso en los Philadelphia 76ers.

En unas declaraciones recogidas por el periodista en Toronto de Mundo Deportivo, Bona se deshace en elogios hacia Aday y le pronostica un gran futuro en la NBA. "¿Si le veo jugando en la NBA el año que viene? ¡Sí, sí, sí! Estoy realmente entusiasmado. Obviamente, fue de UCLA a Michigan y lo está haciendo increíble este año. Estoy muy, muy orgulloso y realmente entusiasmado con él, lo está haciendo muy bien, lo que muestra lo gran persona y jugador que es. Sólo elevar su juego en un año, de donde estaba a ahora, me ilusiona ver esto y ojalá que pueda verle en la NBA pronto", indica Bona.

El interior de los 76ers no tiene dudas en comparar a Aday con uno de los grandes de la NBA. “Es su pase, su visión de juego. Él quiere y lo hace realmente bien, su presencia defensiva también está mejorando, está taponando tiros ahora. Se está desarrollando, definitivamente veo un poco de Nikola Jokic en él, por supuesto”, asegura.

Bona también destaca la gran relación personal que entabló con el zaragozano el curso que compartieron en UCLA, asegurando que solían "hacer mucho el tonto juntos" y recordando las bromas que gastaba Aday o el disfraz de Mario y Luigi que compartieron en Halloween.