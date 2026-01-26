Casademont Zaragoza
Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "Carla Leite gestiona mal las emociones"
El técnico de las aragonesas ha valorado cómo ve a su equipo antes de la visita al Fenerbahce
Con todo viajará el Casademont Zaragoza a Turquía para medirse al todopoderoso Fenerbahace. Carlos Cantero, en rueda de prensa, dijo este lunes que no hubo percances en lo físico en la victoria ante el Jairis, aunque hizo un punto y aparte para valorar la vuelta a las pistas de Carla Leite tras su lesión. "Es una jugadora que gestiona mal las emociones y la frustración. Cuando tiene esa ansia por querer anotar y demostrar cosas no le salen igual. Es muy impulsiva y tiene que tener esa pausa", analizó.
Siguiendo con la francesa, el técnico cree que pronto volverá a su mejor versión allá por el mes de diciembre. "Es cuando la hemos visto con esa calma, antes de la lesión. Es muy buena, pero todo lo que tiene que ver con la rodilla asusta. Pero físicamente está bien y recuperada. Se está volviendo a adaptar y no hay nada con ella que me preocupe", añadió.
Cantero reconoció que ahora le toca gestionar el descanso de la plantilla en un momento frenético de la temporada, pero confía en que sus jugadoras respondan para intentar dar la sorpresa ante el Fenerbahce. "Necesitamos a todas.No sé si es el momento perfecto porque la otra vez que nos enfrentamos a ellas también lo parecía. Yo creo que un poco lo que varía es la forma en la que llegan ellas al partido, no nosotras", apuntó el madrileño.
Ganar en Turquía sería casi un milagro, pero para tener alguna opción Cantero tiene claro cómo tiene que desarrollarse el partido. "Empezar bien es una de las claves. Pero no solo en el primer cuarto, en todos. Esos primeros cinco minutos son los que te dan la inercia de los siguientes", incidió.
Para ello, es obligatorio que toda la rotación esté enchufada para evitar desconexiones. "No es un partido con el que puedas ir con un solo plan. Yo creo queha habido partidos donde hemos visto que todas las jugadoras pueden aparecer, pueden ser importantes e incluso vuelven a meter al equipo en un partido. Tenemos quintentos muy diferentes. Iremos viendo cómo cada jugadora se va adaptando también a las situaciones que plantea el Fenerbahce", detalló.
