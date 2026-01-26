El Gran Canaria-Baskonia obliga a cambiar dos partidos del Casademont Zaragoza

Tras el cierre de la primera vuelta de la Liga Endesa, el encuentro Gran Canaria-Baskonia, aplazado el pasado mes de diciembre por la borrasca Emilia, se disputará finalmente el 8 de febrero. El encuentro afecta finalmente a los cabezas de serie, pero la ACB ha llevado a cabo este lunes el sorteo de la Copa del Rey sin resolver si finalmente entrará en cuarta posición el Baskonia o el UCAM Murcia.

La reubicación de este partido afecta de lleno al Casademont Zaragoza, que precisamente el 8 de febrero debía visitar el Buesa Arena. Ahora ese encuentro tendrá que disputarse más adelante, pero la ACB todavía no ha comunicado en qué fecha, algo que dependerá también de hasta dónde lleguen ambos conjuntos en sus respectivas competiciones europeas.

El pasado 5 de enero la propia ACB estableció dos opciones, bien el miércoles 1 de abril a las 20.30 horas, si no se clasifica para los cuartos de final de la FIBA Europe Cup, bien el miércoles 22 de abril a las 20.30 horas si no llega a los cuartos y el Baskonia no disputa el play-in de la Euroliga. Sin embargo, este lunes ha dejado la nueva fecha en el aire a la espera del anuncio definitivo.

No obstante, el conjunto de Jesús Ramírez no tendrá fiesta ese fin de semana, ya que se adelantará el encuentro de la jornada 28 frente al Surne Bilbao Basket que se jugará el sábado 7 de febrero a las 21.00 horas en el Príncipe Felipe. Mientras, el partido aplazado Dreamland Gran Canaria - Surne Bilbao de la Jornada 19 se jugará el miércoles 18 a las 21.00.