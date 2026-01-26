Jesús Ramírez, entrenador del Casademont Zaragoza: "Richardson me dio tranquilidad y a la vez confianza"

Segunda rueda de prensa previa de Jesús Ramírez para el encuentro ante el Peristeri. El aplazamiento del duelo europeo por goteras en el pabellón provocó que el técnico del Casademont volviera a sala de prensa para explicar, tras la derrota ante el Girona en el Príncipe Felipe, cómo llega el equipo aragonés a un choque en el que se juega su futuro en la FIBA Europe Cup, ya que una derrota lo eliminaría de la competición.

Aunque también había muchas ganas de ver qué opinaba el entrenador de los aragoneses sobre la llegada de un jugador del calibre de Josh Richardson. «Fui a saludarlo al hospital cuando pasaba las pruebas para que tuviera una buena impresión del equipo y de Zaragoza. Tengo ganas de verlo. Me transmitió tranquilidad y a la vez confianza», aseguró.

Pero no está el Casademont ahora para muchas distracciones porque se juega mañana en Grecia buena parte de la temporada. Tras la suspensión, Ramírez quiso recalcar que «queríamos jugar y competir. Ahora lo más importante es y volver a refrescar todo lo que teníamos preparado, mentalmente es una situación un poco especial, pero bueno, tenemos que afrontarla así y tirar para adelante. Tenemos que volver a estar conectados con esa sensación de querer jugar y ganar el partido», explicó el catalán, que evitó poner excusas: «Da igual si hay cansancio. Conocemos bien el viaje y tenemos fresca la preparación».

La sesión del lunes le sirvió a la plantilla y al cuerpo técnico para repasar las claves de la derrota ante el Girona. «Tenemos que ver cosas que hay que mejorar, cosas que hicimos bien y saber utilizarlas para este partido. Vamos a darle un par de vueltas a lo que va a ser el partido en Antenas», indicó.

El juego interior

Donde profundizó Jesús Ramírez es en la rotación interior, un quebradero de cabeza para el que, de momento, no está encontrado una óptima solución. De momento, el efecto Koumadje que pareció mejorar al Casademont tras su fichaje se ha diluido tras el regreso del africano después de su lesión. «El equipo necesita sentirlo, los jugadores exteriores necesitan entrenar con él y aún no hemos llegado a entrenar con él mucho. Hay que acelerar el proceso mucho entre todos, él el primero y yo ayudarle en lo que pueda», analizó.

Noticias relacionadas

A pesar de la debilidad en la pintura, el técnico descartó un nuevo fichaje para el puesto de pívot. «Joel tuvo impacto, pero necesita rotaciones cortas. Seguimos con Devin, que nos estaba dando buena energía, pero no se pudo ganar el partido. No estamos buscando ningún ‘5’», aseguró el entrenador del Casademont.