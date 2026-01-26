Casademont Zaragoza
Josh Richardson, el hombre de los 63 millones que ya entrena con el Casademont Zaragoza
El nuevo jugador del equipo aragonés ha sacado un buen rédito a su década en la NBA
Muchos factores son los que explican que un jugador de la categoría de Josh Richardson haya podido acabar llegando al Casademont Zaragoza. Sin embargo, el que no lo hace es, a priori, el dinero. Porque aunque no ha trascendido las cifras del acuerdo entre el club aragonés y el escolta americano, no se acercarán ni de lejos al salario que ha ido percibiendo Richardson durante sus diez temporadas en la NBA.
Durante su década en la mejor competición de baloncesto del mundo, el nuevo jugador del Casademont ha ingresado un total de 62,9 millones de dólares. Un número que da vértigo solo de leerlo y que no incluye lo que haya podido ganar en patrocinios. Richardson fue elegido en el Draft del año 2015 por los Miami Heat y, desde ese momento, su carrera fue una escalada constante tanto en su rol dentro de la pista como en sus contratos. Sus primeros años fueron discretos en lo económico (como los de casi cualquier rookie) y en sus tres primeras temporadas, ‘solo’ percibió tres millones.
Pero pronto llegaron los contratos importantes. Los Miami Heat decidieron renovarle y en su cuarta temporada ya se fue por encima de los 9 millones. En ese tramo central de su trayectoria, fue cuando llegó más dinero a su cuenta bancaria. Entre 2019 y 2023, Richardson, que salió de Miami y jugó en los Philadelphia 76ers, los Dallas Mavericks, los Boston Celtics, los San Antonio Spurs y los New Orleans Pelicans, percibió entre 10 y 12 millones de dólares por temporada.
Vuelta a casa y lesión
El estadounidense volvió en el año 2023 a casa, a los Miami, con un nuevo contrato en el que su salario se vio reducido notablemente. Durante sus dos últimas campañas en la NBA, una en los Heat y otra en los Utah Jazz, ganó en total 5 millones de dólares.
Ahora, y tras sus problemas físicos provocados por una bursitis en el talón de Aquiles, el escolta quiere relanzar su carrera y ha elegido Zaragoza, como ya hizo Jahlil Okafor, como el lugar que más conveniente ha creído para ello. De momento, Richardson vivió este lunes su primer día como nuevo jugador del Casademont. Tras superar con éxito las protocolarias pruebas médicas, el americano conoció a sus compañeros y fue ya uno más en el entrenamiento dirigido por Jesús Ramírez en el Príncipe Felipe. Son diez días los que va a estar a prueba en el equipo aragonés y, si no hay contratiempos, Richardson se convertirá en el jugador que más dinero ha ganado jugando a baloncesto que haya pasado por el Casademont.
