El jugador del Casademont Zaragoza DJ Stephens ya es papá: "Bienvenido, Dante Jayce"

Jesús Ramírez no pudo contar con DJ Stephens en el encuentro del pasado sábado frente al Básquet Girona. En esta ocasión el motivo no era ninguna lesión ni percance de última hora, sino un feliz momento: el alero estadounidense debía estar junto a su esposa, la exjugadora Kalis Loyd, ante el inminente nacimiento de su primer hijo.

Y DJ Stephens ya es papá. El pequeño Dante Jayce ha nacido este fin de semana en la capital aragonesa y la familia se encuentra sana y feliz. "Desde Casademont Zaragoza queremos dar la enhorabuena a DJ Stephens y a su mujer que han sido padres este fin de semana ¡Bienvenido a la Marea Roja, Dante Jayce!", les ha saludado el Casademont Zaragoza en sus redes sociales.

DJ Stephens y Kalis Loyd contrajeron matrimonio en Texas el pasado verano, lo que permitió al estadounidense contar con pasaporte europeo en la Liga ACB, y ya han tenido a su primer hijo. Su boda se produjo apenas un par de días antes de anunciar su llegada al Casademont Zaragoza.

Kalis Loyd es una exjugadora de baloncesto sueca que actualmente se dedica a hablar y aconsejar sobre salud mental en el deporte. Loyd ya conoce España... y al entrenador del Casademont Zaragoza. La sueca formó parte del Ensino Lugo de la temporada 2019-20 que dirigió Carlos Cantero.

El curso pasado, con DJ jugando en el UCAM Murcia, eran habituales en los encuentros del Jairis y esta campaña ya se les ha visto en más de una ocasión animar al equipo de Carlos Cantero. Loyd, que fue internacional y jugó el Europeo de 2019, se retiró del baloncesto profesional en 2023.