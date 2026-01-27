El Casademont Zaragoza anuncia a Isaiah Washington como sustituto de Bell-Haynes

Se ha movido rápido esta vez el Casademont Zaragoza en el mercado y, pocos minutos después de anunciar que Bell-Haynes tiene que pasar por el quirófano, el club aragonés ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo con Isaiah Washington (27 años, 1,85m) para que el base norteamericano se incorpore inmediatamente al equipo dirigido por Jesús Ramírez.

Washington, uno de los líderes del Nizhny Novgorod en la VTB United League, "destaca por su producción en puntos y asistencias y su versatilidad ofensiva". Tras este veloz movimiento, el jugador se incorporará esta misma semana a la disciplina de Casademont Zaragoza y se pondrá a las órdenes del técnico catalán tras pasar el pertinente reconocimiento médico.

El base norteamericano, con pasaporte cotonú (no ocupa plaza de extracomunitario), "se caracteriza por ser un creador de juego con buena visión, capaz de anotar desde el perímetro y de penetrar con eficacia" como reflejan sus estadísticas esta temporada, promediando 15,1 puntos, 5,9 asistencias y 4,2 rebotes por partido. De hecho, dejó en noviembre una actuación para el recuerdo en la victoria de su equipo frente al Avtodor Saratov: 41 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias, para certificar el mejor partido de su carrera profesional. Vivió su época universitaria en las Universidades de Minnesota, Iona y Long Beach, Universidad Estatal de California, para después llegar a Europa y experimentar el baloncesto montenegrino, alemán y francés.

"¡Bienvenido a Zaragoza, Isaiah!", acaba el Casademont en el comunicado en el que ha anunciado la llegada de Washington al equipo aragonés.