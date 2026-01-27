Josh Richardson ya está escrito en la FIBA y podrá jugar con el Casademont Zaragoza ante el Peristeri

El aplazamiento del partido ante el Peristeri ha dejado una buena noticia tanto para el Casademont Zaragoza como para Jesús Ramírez. El primer fichaje del conjunto rojillo en este mercado invernal, Josh Richardson, podrá jugar mañana en Grecia en la que será la recuperación de la cuarta jornada de la Segunda Ronda de FIBA Europe Cup.

El escolta estadounidense, que ya se ha completado su primera sesión de entrenamiento con el equipo, ha sido escrito en la competición continental y será una pieza más del puzle que el técnico tendrá que resolver para ganar un partido crítico y cuyo resultado decidirá si el club aragonés continúa o no en el torneo.

La lista de convocados, de la que se desprenden varias bajas importantes, la completan Marco Spissu, Joaquín Rodríguez, Santi Yusta, Carlos Alías, Miguel González, Matija Lukic, Jaime Fernández, Devin Robinson, Youssouf Traoré, Christ Koumadje y Joel Soriano.

Jesús Ramírez, durante el partido entre el Casademont Zaragoza y el Girona en el Príncipe Felipe. / PABLO IBÁÑEZ

Quien no estará por razones evidentes es Trae Bell-Haynes, que se perderá lo que resta de temporada por la lesión sufrida en el partido ante Gran Canaria en el Príncipe Felipe. El base canadiense tendrá que ser operado de su rotura en el ligamento escafolunar, una lesión que ronda los seis meses de duración. Tampoco lo hará DJ Stephens, que causará baja por paternidad, ni Dubljevic, que sigue lesionado.

De igual manera, el último fichaje del conjunto aragonés que ha sido anunciado la mañana de este martes para reforzar la posición de base que deja vacante Bell-Haynes, no está disponible para Ramírez. El norteamericano Isaiah Washington todavía no ha sido inscrito en la competición europea, tal y como ocurría la semana pasada con Richardson.