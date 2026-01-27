Josh Richardson: el rojo del Casademont Zaragoza en la camiseta y el del Arsenal en el corazón

Es una estrella del baloncesto, pero también un apasionado del fútbol y un loco del Arsenal. El nuevo jugador del Casademont Zaragoza, Josh Richardson, tiene una faceta que nada tiene que ver con su desempeño dentro de las pistas. Además, es él en primera persona el que se encarga de remarcar cada dos por tres su amor por los 'Gunners'.

Porque Richardson tiene decenas de fotos en su Instagram de sus visitas a Inglaterra para ver al equipo de sus amores y es habitual que comente sus partidos a través de Twitter. Una de sus imágenes más icónicas es junto a dos leyendas de los británicos, Henry y Bergkamp, junto a un mensaje que dice: "No vuelvas a poner en duda mi lealtad".

Pero...¿De dónde le viene a un jugador de la NBA su devoción por el Arsenal? Pues el nuevo jugador del Casademont ha explicado en entrevistas que su amor por el fútbol, y en especial por los ingleses, surgió jugando mucho al FIFA con la PlayStation. A partir de ahí, el americano se aficionó a este deporte y comenzó a ver muchos partidos y dice que intenta no pederse muchos encuentros cuando es época de Mundial.

Aunque ya no está en el Arsenal, Pierre‑Emerick Aubameyang, además de Henry, era uno de los jugadores favoritos del escolta. "Es un goleador, muy rápido y me gusta cómo sabe encontrar los huecos", decía del africano. Incluso en su Wikipedia aparece la pasión de Richardson por el Arsenal.

Seguro que ahora, viviendo en España y, por tanto, mucho más cerca de Inglaterra, tendrá la posibilidad de acudir más asiduamente al Emirates.