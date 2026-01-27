La previa del Fenerbahce-Casademont Zaragoza: un milagro con fundamentos

Tras una irregular primera fase en la que el Casademont Zaragoza encajó un par de derrotas dolorosas, el sueño de la Final Six del Príncipe Felipe se antojaba realmente complicado. Pero una gran segunda fase de las aragonesas, con victoria por partida doble ante el Valencia Basket ha hecho que, quién lo iba a decir, el equipo aragonés visite al gigante Fenerbahce en una situación casi idílica y que cualquiera hubiera firmado con sangre hace unas semanas.

Poder enfrentarse sin demasiada presión al mejor equipo de Europa es un regalo y así se lo tienen que tomar este miércoles (18.00 horas) las de Cantero. Porque si pierden, que sería lo más normal del mundo, tendrán la posibilidad de certificar su presencia en el Play In la semana que viene en casa y ante un rival desahuciado como el DVTK. Pero ojo como le dé al Casademont con asaltar Estambul, porque pondría su grupo patas arriba y sus opciones de clasificarse directamente para la final a seis de Zaragoza.

Pero eso es mucho imaginar. Porque mira que este equipo ha hecho cosas impensables, locas y que no estaban en ninguna quiniela, pero ganar a las turcas en su pista, donde lleva desde 2021 sin perder en Euroliga, entraría directamente al top 1 de hazañas del Casademont Zaragoza femenino desde que se creó en 2020. En este más de un lustro ya de aventuras, las aragonesas se han enfrentado a decenas y decenas de equipos y ha conseguido ganar a todos al menos una vez. A todos salvo a uno. ¿Se imaginan cuál no? Efectivamente, el Fenerbahce.

Nada que perder

No obstante, ¿quién dijo miedo? Con la bala en la recámara del enfrentamiento ante el DVTK, el Casademont saltará a la inexpugnable pista de Estambul sin nada que perder y con todo a ganar. Ese escenario es el mejor punto de partida para dar la campanada allí. Además, las turcas tampoco llegan en su mejor momento. Hace un par de semanas sufrieron una sorprendente derrota en Francia ante el Landes y siete días después acabaron sufriendo para superar al Venezia.

Eso sí, y aunque cuentan con la baja de Carla McBride, el arsenal del Fenerbahce es interminable. Las de Cantero volverán a tener enfrente a estrellas de la talla de Meesseman, Williams, Rupert, Gustafson o Alleman en un duelo en el que será extremadamente importante el inicio. Tiene que sobrevivir como sea el Casademont al primer cuarto para que el encuentro avance igualado, que el equipo aragonés se venga arriba y que a las turcas les entren las dudas.

Algo que no pasó en el encuentro del Príncipe Felipe, donde el conjunto dirigido por Miguel Méndez arrasó desde el comienzo y se paseó por Zaragoza sin dar ningún tipo de esperanza (64-95). Precisamente fe es lo que lo sobra a este Casademont, que va con todo y sin ninguna baja para intentar que su particular pasión turca termine en uno de esos milagros a los que nos tienen acostumbrados las de Cantero.