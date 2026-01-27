Trae Bell-Haynes se despide de la temporada con el Casademont Zaragoza: "Intenté seguir jugando todo lo que pude"

Trae Bell-Haynes no podrá volver a jugar con el Casademont Zaragoza esta temporada. El base canadiense tendrá finalmente que pasar por el quirófano para operarse de una rotura completa del ligamento escafoluna que se produjo durante el partido frente al Gran Canaria del pasado 10 de enero. "El tiempo de recuperación estimado en este tipo de lesiones es de 4 a 6 meses", indica el club aragonés.

El jugador también se ha expresado en sus redes sociales: "Bueno, ahora todos lo saben. Intenté seguir jugando todo lo que pude. Pero dejarlo ahora es lo mejor para mi salud a largo plazo. Mi objetivo es volver a la cancha lo antes posible. Así que espero verte de nuevo esta temporada. Gracias por los pensamientos y buenos deseos", ha posteado Bell-Haynes en X.

La baja del canadiense supone un contratiempo más para Jesús Ramírez, que ha visto cómo Bojan Dubljevic también sufría una fractura en una mano y Koumadje, un esguince de rodilla. Ahora la baja afecta al puesto de base, en el que Bell-Haynes estaba siendo de lo mejor del equipo aragonés y deja como único director de juego puro a Marco Spìssu, que no está teniendo su mejor curso.

Así lo ha informado el club este martes, antes de un partido trascendental en la FIBA Europe Cup frente al Peristeri. La entidad ha explicado en un comunicado todo el proceso de la lesión y el tratamiento llevado a cabo en las últimas semanas para intentar paliar el dolor del jugador, que ha seguido en la pista a pesar de sus problemas.

"El jugador Trae Bell-Haynes sufrió un traumatismo en la mano izquierda durante el partido jugado el día 10 de enero, se le realizó una resonancia magnética en el Nuevo Hospital Quirónsalud Zaragoza donde se ha podido observar que hay una rotura completa del ligamento escafolunar, como consecuencia hay una inestabilidad de ambos huesos del carpo que le ocasiona desplazamiento de ambos, con dolor e incapacidad funcional que mejora con la reducción de dicho desplazamiento", explica la entidad.

Bell-Haynes se produjo esa lesión durante el duelo frente al Gran Canaria, pero el golpe no solo no le impidió seguir jugando sino que acabó sumando 24 minutos aportando 11 puntos y 6 asistencias para 15 créditos de valoración en la victoria del equipo aragonés.

"El canadiense comenzó un tratamiento para paliar el dolor en su mano izquierda y, a pesar de que el dolor no remitía, Trae no quiso rendirse y continuó jugando al ritmo frenético de la doble competición soportando una limitación evidente", continúa la entidad aragonesa en un comunicado en el que elogia la actitud del base.

"Ha jugado cada partido con un compromiso ejemplar, dándolo todo por el equipo, por sus compañeros y por la Marea Roja, manteniendo la misma responsabilidad y liderazgo de siempre. Una muestra de compromiso con el escudo, de amor propio y de respeto absoluto al grupo. Tras valorar la evolución del proceso y, especialmente, el impacto del dolor en su día a día, se ha decidido priorizar su salud y proceder a la intervención para iniciar cuanto antes el proceso de recuperación".

"Desde el club queremos reconocer públicamente su esfuerzo y enviarle toda nuestra fuerza en este momento. La afición ha visto estas semanas a un jugador que entiende lo que significa vestir esta camiseta: carácter, sacrificio y equipo. Ahora toca parar, operarse y volver. Mucho ánimo, Trae. Estamos contigo. Vamos Casademont", concluye el club aragonés.