Bell-Haynes entró en la historia del Casademont Zaragoza en su agridulce último partido

Será la última asistencia que Bell-Haynes va a dar en muchos meses, pero al menos tuvo un significado especial. Porque ese pase ante el Gran Canaria fue el 420 que daba el canadiense y que acababa en canasta del Casademont, lo que significó que el base se convirtió en el máximo asistente de la historia del equipo aragonés.

Hasta ahora, ese honor correspondía a Tomás Bellas (419). Especial mérito tiene lo de Bell-Haynes, ya que ha conseguido situarse en esa cima en solo dos temporadas y media gracias a un gran promedio de 5 asistencias por partido. El récord personal del base es de 13 asistencias en un choque.

Sin duda, quedará como un récord agridulce ya que, por el momento, no podrá seguir aumentando sus registros debido a la lesión en su mano que le va a obligar a pasar por el quirófano y que le va a hacer perderse lo que queda de temporada porque el tiempo de recuperación es de alrededor seis meses.

Compromiso

El jugador expresó su lamento en reses sociales: "Bueno, ahora todos lo saben. Intenté seguir jugando todo lo que pude. Pero dejarlo ahora es lo mejor para mi salud a largo plazo. Mi objetivo es volver a la cancha lo antes posible. Así que espero verte de nuevo esta temporada. Gracias por los pensamientos y buenos deseos", posteó Bell-Haynes en X.

Por su parte, el Casademont le agradeció su implicación. "Trae no quiso rendirse y continuó jugando al ritmo frenético de la doble competición soportando una limitación evidente. Ha jugado cada partido con un compromiso ejemplar, dándolo todo por el equipo, por sus compañeros y por la afición, manteniendo la misma responsabilidad y liderazgo de siempre. Una muestra de compromiso con el escudo, de amor propio y de respeto absoluto al grupo", comentó la entidad.