La embajadora de España en Turquía, la zaragozana Cristina Latorre, asiste al Fenerbahce-Casademont Zaragoza

El Fenerbahce-Casademont Zaragoza es uno de los partidos de la jonada en la Euroliga femenina y nadie se lo quiere perder. Ni siquiera la embajadora de España en Turquía, la zaragozana Cristina Latorre Sancho, que está presente en el Metro Energy Sports Hall de Estambul y ha recibido una camiseta del equipo aragonés.

No es la primera vez que el representante de España en el país correspondiente asiste al partido del Casademont Zaragoza. Este mismo mes de enero el Embajador de España en Hungría, Luis Ángel Redondo, presenció el encuentro que enfrentó a las aragonesas al DVTK junto al Consejero de Cultura, Óscar Lema.

Cristina Latorre Sancho nació en Zaragoza en 1961, es licenciada en Derecho por la Unizar y ha ocupado diferentes cargos en organismos públicos, incluídas varias embajadas. Ha sido subsecretaria de Justicia (2018-2020), secretaria general de la Presidencia del Gobierno y vicesecretaria general (2008-2011), directora general de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, jefa de gabinete de los subsecretarios de Educación, Ciencia y Deporte (2004-2006), y de Asuntos Exteriores y Cooperación; así como consejera de la Oficina de Información Diplomática y de asuntos de droga y terrorismo de la Subsecretaria de Exteriores. Además, ha representado a España en la Comisión Internacional del Consejo Jacobeo por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

De 2020 a 2024 fue embajadora de España en Suecia y desde el 26 de marzo de 2024 ocupa el cargo de embajadora de España en Tuquía con concurrencia en Georgia y Azerbaiyán