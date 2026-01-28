El Fenerbahce-Casademont Zaragoza, en directo: así va el intento de milagro en Estambul

Tras una irregular primera fase en la que el Casademont Zaragoza encajó un par de derrotas dolorosas, el sueño de la Final Six del Príncipe Felipe se antojaba realmente complicado. Pero una gran segunda fase de las aragonesas, con victoria por partida doble ante el Valencia Basket ha hecho que, quién lo iba a decir, el equipo aragonés visite al gigante Fenerbahce en una situación casi idílica y que cualquiera hubiera firmado con sangre hace unas semanas.

Poder enfrentarse sin demasiada presión al mejor equipo de Europa es un regalo y así se lo tienen que tomar este miércoles (18.00 horas) las de Cantero. Porque si pierden, que sería lo más normal del mundo, tendrán la posibilidad de certificar su presencia en el Play In la semana que viene en casa y ante un rival desahuciado como el DVTK. Pero ojo como le dé al Casademont con asaltar Estambul, porque pondría su grupo patas arriba y sus opciones de clasificarse directamente para la final a seis de Zaragoza. Sigue con nosotros el encuentro en directo:

El parcial es tucro y con 40-31 lo para Cantero. Tres para el descanso

Vaya triple de Williams por Dios (38-31)

Tampoco está ahora demasiado bien el Fenerbahce, pero sigue sumando desde el libre. 35-31

Anota ahora Hermosa. 33-29. 5 minutos para el descanso

Faltan ahora ideas en el ataque, pero sigue el Casademont en partido

Bankolé recorta desde el libre (29-27)

Triple de Willams, pérdida del Casademont y otra canasta. 29-25. Estos parciales son los que no se puede permitir el Casademont si quiera ganar

Pone Mawuli al Casademonr por delante. 24-25

Cómo está peleando el equipo el rebote ofensivo