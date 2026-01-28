Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Centro de menoresReal ZaragozaBus ZaragozaSucesos ZaragozaPilar AlegríaBazar
instagramlinkedin

En Directo

Casademont Zaragoza

El Fenerbahce-Casademont Zaragoza, en directo: así va el intento de milagro en Estambul

Sigue con nosotros el minuto a minuto del choque de la Euroliga entre aragonesas y turcas

Mariona, ante Allemand en una acción en el duelo del pasado año en Turquía

Mariona, ante Allemand en una acción en el duelo del pasado año en Turquía / FIBA

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Tras una irregular primera fase en la que el Casademont Zaragoza encajó un par de derrotas dolorosas, el sueño de la Final Six del Príncipe Felipe se antojaba realmente complicado. Pero una gran segunda fase de las aragonesas, con victoria por partida doble ante el Valencia Basket ha hecho que, quién lo iba a decir, el equipo aragonés visite al gigante Fenerbahce en una situación casi idílica y que cualquiera hubiera firmado con sangre hace unas semanas.

Poder enfrentarse sin demasiada presión al mejor equipo de Europa es un regalo y así se lo tienen que tomar este miércoles (18.00 horas) las de Cantero. Porque si pierden, que sería lo más normal del mundo, tendrán la posibilidad de certificar su presencia en el Play In la semana que viene en casa y ante un rival desahuciado como el DVTK. Pero ojo como le dé al Casademont con asaltar Estambul, porque pondría su grupo patas arriba y sus opciones de clasificarse directamente para la final a seis de Zaragoza. Sigue con nosotros el encuentro en directo:

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. ¿Quién ha ganado el cara a cara entre Jorge Azcón y Pilar Alegría?
  2. Condenado el dueño de un bar de Zaragoza por tener sin contrato a 9 camareros el día de su inauguración
  3. Ayuso visita uno de los restaurantes más emblemáticos de Aragón para comer ternasco: 'Le ha encantado
  4. La recta final del mercado de fichajes del Real Zaragoza y el caso de Paul Akouokou
  5. Cabezazos, patadas y un intento de apuñalamiento: denuncian la brutal agresión a cuatro educadores del centro de acogida de menores de Zaragoza
  6. Los buses de Zaragoza estrenan una novedad que irá incorporándose 'progresivamente' a toda la flota
  7. El Ayuntamiento de Zaragoza lanza los contratos para hacer realidad uno de sus proyectos estrella: la ciudad del cine en Giesa
  8. Gonzalo Bernardos se pronuncia sobre el debate entre Azcón y Alegría y señala un claro perdedor: 'Lo ha hecho francamente mal

Víctor de Aldama: "También tenemos la empresa de Portugal"

Víctor de Aldama: "También tenemos la empresa de Portugal"

¿Tenemos datos de la operadora, de Villafuel?

¿Tenemos datos de la operadora, de Villafuel?

La regularización masiva de inmigrantes, un recurso poco utilizado en los principales países de Europa

Los vecinos Celso y Luisa se viralizan: Alegría y Chueca se rifan la factura de la reforma de su casa

Los vecinos Celso y Luisa se viralizan: Alegría y Chueca se rifan la factura de la reforma de su casa

Trece comunidades tendrán avisos este jueves por lluvia, viento y oleaje

Trece comunidades tendrán avisos este jueves por lluvia, viento y oleaje

Grupo Aramón rozará el fin de semana el máximo de su dominio esquiable: estos serán todos los kilómetros

Grupo Aramón rozará el fin de semana el máximo de su dominio esquiable: estos serán todos los kilómetros

La Diputación de Zaragoza aboca a la pura subasta el arriendo de La Misericordia: todas las claves del concurso

La Diputación de Zaragoza aboca a la pura subasta el arriendo de La Misericordia: todas las claves del concurso

La actriz Jedet ha ganado el juicio contra agresión sexual

Tracking Pixel Contents