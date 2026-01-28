Jesús Ramírez, entrenador del Casademont Zaragoza: "Estamos en un momento difícil"

Jesús Ramírez ha hecho una breve valoración de la derrota en Grecia que ha dejado al Casademont Zaragoza fuera de la FIBA Europe Cup. El técnico catalán ha reconocido que han estado lejos de poder ejecutar el plan de partido y asegura que ahora toca recomponerse para afrontar el futuro.

"Tengo que hacer una valoración difícil y dura, una derrota dura aquí en Peristeri. El esfuerzo de mis jugadores durante muchos minutos pero cortos de batería y sobre todo de ejecución", ha comenzado el técnico en un vídeo remitido por el club aragonés.

"Otra vez Peristeri nos ha sacado de espacios ofensivos que queríamos jugar, nos ha costado mucho las entradas de los sistemas y el plan de partido que queríamos hacer no hemos llegado a estar cerca de ponerles en problemas. Nos han ganado los cuatro cuartos, así que poco que decir ahí", ha añadido con sinceridad Ramírez.

Europa se termina, aunque todavía queden dos jornadas, pero resta mucha temporada para el Casademont Zaragoza. "Toca reagruparnos, volver a Zaragoza, a vernos las caras en un momento difícil, porque estamos en un momento difícil después de un par de derrotas, sobre todo de no clasificarnos que era el objetivo. Toca reagruparnos y mostrar una cara muy diferente la semana que viene", finaliza el técnico.