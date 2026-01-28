Joaquín Rodríguez se salva por los pelos: las puntuaciones del Peristeri-Casademont Zaragoza
El uruguayo es el único aprobado en el adiós a Europa en Grecia
Joaquín Rodríguez | 6 |
Salvado. El menos gris de todos. Le tocó hacer de base y al menos lo intentó.
Yusta | 4 |
Desesperado. Ante tanta baja le tocó liderar el equipo, pero estuvo fallón e incómodo.
Spissu | 4 |
Agotado. Tuvo que jugar 30 minutos por las bajas y se le notó en lo físico. Aún así pudo dar mucho más.
Robinson | 2 |
Desnortado. Jugó mal, tuvo un día espantoso en el tiro y se borró del partido al final.
Koumadje | 4 |
Misterioso. Hizo una decente primera mitad y desapareció de la rotación. Inexplicable si no hay un motivo físico.
Jaime Fernández | 4 |
Bregador. Aportó en rebotes ofensivos y fue sacando puntos a base de tiros libres.
Soriano | 2 |
Decaído. En ataque sufre y en defensa es un coladero. No está conectado.
Miguel González | 2 |
Desaparecido. En 17 minutos, solo un tiro de tres puntos. De puntillas.
Josh Richardson | 4 |
Precavido. Se le nota muy falto de ritmo. Se le ve que tiene muchísima calidad, pero le falló el físico.
Lukic | - |
Tímido. Jugó con la camiseta de Stephens y su dorsal. Tres minutos sin tiros.
Carlos Alías | - |
Recambio. Solo salió para proteger a Yusta de una posible falta.
Traoré | - |
De turismo. No jugó ni un minuto, así que viajó a Grecia para nada.
- ¿Quién ha ganado el cara a cara entre Jorge Azcón y Pilar Alegría?
- La recta final del mercado de fichajes del Real Zaragoza y el caso de Paul Akouokou
- Condenado el dueño de un bar de Zaragoza por tener sin contrato a 9 camareros el día de su inauguración
- Ayuso visita uno de los restaurantes más emblemáticos de Aragón para comer ternasco: 'Le ha encantado
- Los buses de Zaragoza estrenan una novedad que irá incorporándose 'progresivamente' a toda la flota
- Cabezazos, patadas y un intento de apuñalamiento: denuncian la brutal agresión a cuatro educadores del centro de acogida de menores de Zaragoza
- El Ayuntamiento de Zaragoza lanza los contratos para hacer realidad uno de sus proyectos estrella: la ciudad del cine en Giesa
- Gonzalo Bernardos se pronuncia sobre el debate entre Azcón y Alegría y señala un claro perdedor: 'Lo ha hecho francamente mal