Joaquín Rodríguez se salva por los pelos: las puntuaciones del Peristeri-Casademont Zaragoza

Joaquín Rodríguez | 6 |

Salvado. El menos gris de todos. Le tocó hacer de base y al menos lo intentó.

Yusta | 4 |

Desesperado. Ante tanta baja le tocó liderar el equipo, pero estuvo fallón e incómodo.

Spissu | 4 |

Agotado. Tuvo que jugar 30 minutos por las bajas y se le notó en lo físico. Aún así pudo dar mucho más.

Robinson | 2 |

Desnortado. Jugó mal, tuvo un día espantoso en el tiro y se borró del partido al final.

Koumadje | 4 |

Misterioso. Hizo una decente primera mitad y desapareció de la rotación. Inexplicable si no hay un motivo físico.

Jaime Fernández | 4 |

Bregador. Aportó en rebotes ofensivos y fue sacando puntos a base de tiros libres.

Soriano | 2 |

Decaído. En ataque sufre y en defensa es un coladero. No está conectado.

Miguel González | 2 |

Desaparecido. En 17 minutos, solo un tiro de tres puntos. De puntillas.

Josh Richardson | 4 |

Precavido. Se le nota muy falto de ritmo. Se le ve que tiene muchísima calidad, pero le falló el físico.

Lukic | - |

Tímido. Jugó con la camiseta de Stephens y su dorsal. Tres minutos sin tiros.

Carlos Alías | - |

Recambio. Solo salió para proteger a Yusta de una posible falta.

Traoré | - |

De turismo. No jugó ni un minuto, así que viajó a Grecia para nada.