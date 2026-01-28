Casademont Zaragoza
La mala suerte de Helena Pueyo y la electricidad de Carla Leite. Las notas del Casademont Zaragoza en Turquía
Vorackova, como la francesa, demuestra que es jugadora de grandes partidos
LA MEJOR
Pueyo | 8 |
Hechizada. La suerte le devolverá lo que le quitó. Solo le faltó la guinda
Mariona | 7 |
Convencida. Siempre creyó en la remontada. Mal en el tiro, pero se fue a casa con 5 rebotes y 5 asistencias.
Leite | 8 |
Estrella. La francesa volvió a brillar con luz propia en un día grande. Eléctrica.
Flores | 6 |
Valiente. No se achantó ante las mejores de Europa. Guerrera como siempre.
Oma | - |
Banquillo. La catalana volvió a quedarse sin minutos en un partido importante.
Vorackova | 7 |
Completa. Otra que es de días especiales. Muy buen partido de la checa.
Bankolé | 5 |
Combativa. No destacó como en otras ocasiones, pero puso su físico a disposición del equipo.
Mawuli | 4 |
Floja. Errática en el tiro y superada constantemente en defensa. Mal la nipona.
Fingall | 4 |
Lastrada. Condicionada por las faltas, la americana no estuvo a su nivel habitual.
Hempe | 6 |
Enrachada. Su trance del último cuarto fue clave, pero fue bastante irregular.
Gueye | 5 |
Productiva. En ataque cumplió, en defensa peor. Imperdonable la canasta que falló al final.
Hermosa | 5 |
En pista. Tuvo algo más de tres minutos en los que dejó una canasta.