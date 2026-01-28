La mala suerte de Helena Pueyo y la electricidad de Carla Leite. Las notas del Casademont Zaragoza en Turquía

LA MEJOR

Pueyo | 8 |

Hechizada. La suerte le devolverá lo que le quitó. Solo le faltó la guinda

Mariona | 7 |

Convencida. Siempre creyó en la remontada. Mal en el tiro, pero se fue a casa con 5 rebotes y 5 asistencias.

Leite | 8 |

Estrella. La francesa volvió a brillar con luz propia en un día grande. Eléctrica.

Flores | 6 |

Valiente. No se achantó ante las mejores de Europa. Guerrera como siempre.

Oma | - |

Banquillo. La catalana volvió a quedarse sin minutos en un partido importante.

Vorackova | 7 |

Completa. Otra que es de días especiales. Muy buen partido de la checa.

Bankolé | 5 |

Combativa. No destacó como en otras ocasiones, pero puso su físico a disposición del equipo.

Mawuli | 4 |

Floja. Errática en el tiro y superada constantemente en defensa. Mal la nipona.

Fingall | 4 |

Lastrada. Condicionada por las faltas, la americana no estuvo a su nivel habitual.

Hempe | 6 |

Enrachada. Su trance del último cuarto fue clave, pero fue bastante irregular.

Gueye | 5 |

Productiva. En ataque cumplió, en defensa peor. Imperdonable la canasta que falló al final.

Hermosa | 5 |

En pista. Tuvo algo más de tres minutos en los que dejó una canasta.