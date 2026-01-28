¿Qué necesita el Casademont Zaragoza para clasificarse en la última jornada de la Euroliga?

Tras rozar con los dedos el milagro en Estambul, el Casademont Zaragoza deberá confirmar su clasificación para el Play In de la Euroliga en la última jornada de la segunda fase que le enfrentará al colista, y ya eliminado, DVTK húngaro en el Príncipe Felipe el miércoles 4 de febrero a las 20.00 horas.

Tras la derrota de este miércoles ante el Fenerbahce (69-67), el conjunto aragonés se queda con seis victorias en su haber. Además, el Reyer Venezia ganó sufriendo en casa del DVKT por 69-71 y alcanzó también los seis triunfos. Por último, el Valencia perdió en el Roig Arena frente al Basket Landes por 72-76 que concede al conjunto galo de manera definitiva el segundo puesto del grupo con 8 triunfos.

Así, las cuentas para la clasificación del Casademont Zaragoza son sencillas. Un triunfo ante el DVTK le dará el pase a las eliminatorias para estar en la Final Six sin necesidad de esperar otros resultados. Otra cuestión será la posición final que pueda ocupar. Pero también puede clasificarse con una derrota siempre y cuando el Valencia supere al Venezia. Ese encuentro comenzará media hora antes, a las 19.30 horas.

Lo que ha quedado descartado tras esta quinta jornada es que el conjunto aragonés alcance la segunda posición del grupo, lo que le hubiera dado billete directo a la fase final con una eliminatoria previa para dilucidar si su andadura en el Príncipe Felipe comenzaría en los cuartos de final o en las semifinales.

El Casademont será tercero si gana su partido y también lo hace el Valencia Basket pero será cuarto si el que se impone es el Venezia. También se meterá como cuarto si pierde ante el DVTK y es el Venezia quien supera al Valencia en la última jornada. Hay también una posibilidad de que quede quinto y, por tanto, no se clasifique: si pierde contra el DVTK y el Valencia gana en Venecia.

Ahora, si confirma su pase, deberá pelear por estar en los cuartos de final del torneo en el Play In que este curso se disputa al mejor de tres partidos. Si acaba tercero, lo hará con el cuarto clasificado del otro grupo y viceversa, si finaliza cuarto se verá las caras con el tercero del grupo opuesto. Eso sí, hay una diferencia notable entre ser tercero o cuarto y es nada menos que el factor cancha con la posibilidad de jugarse el desempate en casa.