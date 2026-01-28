En Directo
El Peristeri-Casademont Zaragoza de la FIBA Europe Cup, en directo: debuta Josh Richardson
El conjunto aragonés necesita vencer si no quiere caer matemáticamente en el primer partido del ex de la NBA con la camiseta rojilla
En Estados Unidos les encanta la frase 'win or go home' para los partidos decisivos de distintos deportes. Es decir, ganar o a casa. Uno de esos encuentros afronta precisamente el Casademont Zaragoza en Grecia, el aplazado en la pista del Peristeri, que no se pudo disputar por goteras en el pabellón hace una semana.
El equipo de Jesús Ramírez, si vence, seguirá vivo e igualará el número de triunfos de los griegos. Y si lo hace recuperando el basket average de 12 puntos, mucho mejor. Y si pierde, eliminado. Ahora bien, entre la carga de partidos, el viaje y las bajas la dificultad es extra.
Bell-Haynes se pierde toda la temporada y su sustituto, Isaiah Washington, no está disponible todavía. Tampoco están DJ Stephens, que acaba de ser padre; ni Dubljevic, que sigue lesionado. El que sí que puede debutar es la estrella de la NBA Josh Richardson, que sí que ha viajado a Grecia, lo mismo que Lukic y Alías, del U22.
Alley-oop de Payne, que está siendo de lo mejor del Peristeri. Otra falta en ataque, ahora de Spissu. Veníamos de otra de Soriano en un bloqueo.
Gran canasta de Soriano. Recogió el rebote ofensivo Richardson, cedió a Yusta y pase por la espalda al pívot (31-29)
Triple de Cárdenas. Lleva todo el cuarto rondando el Casademont ponerse por delante, pero no hay manera. Tiempo muerto de Ramírez (31-27)
Falta de Richardson, que casi le coloca un tapón a Payne (de hecho, no era falta).
Canasta de Yusta, que empata con una bandeja a aro pasado (27-27)
Canasta de Kaklamanakis tras rebote ofensivo y falta sobre Robinson, que había tirado desde el tiro libre más o menos. Anota solo uno el americano. Lleva 7/14 en libres el Casademont, horrible estadística.
Falló los dos libres Koumadje y no logra darle la vuelta el Casademont (25-24)
Otro taponazo de Robinson. Va capeando el partido el Casademont muy lejos de la brillantez.
Minutos para Matija Lukic y nueva falta sobre Koumadje, que casi saca el 2+1 de nuevo
¡Canasta y adicional de Koumadje! Le colgaron el balón y estuvo poco hábil Payne, que le hizo la falta cuando el de Mali tenía toda la ventaja (25-23).
