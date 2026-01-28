El Peristeri-Casademont Zaragoza de la FIBA Europe Cup, en directo: debuta Josh Richardson

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El conjunto aragonés necesita vencer si no quiere caer matemáticamente en el primer partido del ex de la NBA con la camiseta rojilla

Los jugadores del Casademont escuchan las indicaciones de Jesús Ramírez en el choque frente al Bàsquet Girona.

Los jugadores del Casademont escuchan las indicaciones de Jesús Ramírez en el choque frente al Bàsquet Girona. / Pablo Ibáñez

A. Bobed

Zaragoza

En Estados Unidos les encanta la frase 'win or go home' para los partidos decisivos de distintos deportes. Es decir, ganar o a casa. Uno de esos encuentros afronta precisamente el Casademont Zaragoza en Grecia, el aplazado en la pista del Peristeri, que no se pudo disputar por goteras en el pabellón hace una semana.

El equipo de Jesús Ramírez, si vence, seguirá vivo e igualará el número de triunfos de los griegos. Y si lo hace recuperando el basket average de 12 puntos, mucho mejor. Y si pierde, eliminado. Ahora bien, entre la carga de partidos, el viaje y las bajas la dificultad es extra.

Bell-Haynes se pierde toda la temporada y su sustituto, Isaiah Washington, no está disponible todavía. Tampoco están DJ Stephens, que acaba de ser padre; ni Dubljevic, que sigue lesionado. El que sí que puede debutar es la estrella de la NBA Josh Richardson, que sí que ha viajado a Grecia, lo mismo que Lukic y Alías, del U22.

