La previa del Peristeri-Casademont Zaragoza: entre la fatalidad y la vida en Europa

Tiene que estar hecho un lío Jesús Ramírez. La verdad es que más cosas no le pueden pasar al Casademont Zaragoza en lo que está siendo, de nuevo, una tremendamente accidentada temporada. El último golpe, el más fuerte sin duda, la grave lesión en la mano de Trae Bell-Haynes y que deja al equipo aragonés huérfano de uno de sus líderes para todo lo que queda de campaña.

Pero eso no es lo peor de todo, es que el mazazo llega justo antes del partido en el que te juegas tu futuro europeo (para colmo, se debería haber jugado hace una semana y no se pudo por las goteras) y que puede cambiar de manera radical la planificación del curso. Porque si los aragoneses pierden este miércoles en la cancha del Peristeri (19.30 horas) dirán adiós a la FIBA Europe Cup y se quedarán solo con la ACB, donde el equipo está en tierra de nadie y, a poco que lo haga medio bien para no sufrir, puede quedarse sin un objetivo claro, lo que provocaría un final de temporada algo insulso.

Para que no suceda eso, el Casademont, aunque esté ahora mismo hecho unos zorros, debe sacar fuerzas de flaqueza para ganar en Grecia. Bajo mínimos afrontan el duelo los aragoneses y con las malas sensaciones que dejó la derrota ante el Andorra. Desde luego no es la mejor manera. Pero no hay excusas porque la visita al Peristeri es una final y como tal hay que jugarla.

Una luz NBA

Aunque no parece, con tanto en juego, el mejor partido para que se produzca un debut, la situación es tan límite que una de las mejores noticias para el Casademont sería que Josh Richardson (con solo un entrenamiento a sus espaldas) se estrenase como si nunca se hubiera ido de la NBA. Al talento del nuevo escolta se agarra un equipo en el que Spissu tendrá que hacer un sobreesfuerzo. Porque Isaiah Washington, el sustituto de Bell-Haynes, no estará en Grecia y el puesto de base, reforzado por el canterano Alías, estará cojo. Ahí Ramírez podría inventarse a Joaquín Rodríguez como improvisado base para salir del paso.

Además, Yusta y Robinson deberán agrandarse todavía más mientras el técnico tiene que buscar una rotación que pueda frenar a unos griegos, que ya asaltaron el Felipe, liderados por el español Cárdenas. Lo ideal sería ganar de 12 o más para recuperar el basketaveraje, pero estando las cosas como están...ganar ya sería increíble.