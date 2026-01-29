El Casademont U22 busca en Tenerife su segunda victoria consecutiva

El Casademont Zaragoza U22 afronta este viernes (21:00 horas) una salida exigente al pabellón Santiago Martín, donde se medirá a Fundación CB Canarias en la tercera jornada de la segunda fase. El conjunto aragonés encara el duelo con la intención de enlazar su segunda victoria consecutiva y mantenerse enganchado a los puestos altos de la clasificación, en un tramo de competición donde cada partido empieza a tener un peso importante en la lucha por los objetivos.

Los rojillos llegan en una dinámica claramente ascendente. Tras no poder superar a Burgos en la primera jornada de esta segunda fase, reaccionaron con carácter en la segunda, firmando un sólido triunfo ante Gran Canaria que devolvió confianza al grupo. Con esas buenas sensaciones, buscarán ahora dar un paso más y lograr su primera victoria a domicilio en esta fase.

Por su parte, Fundación CB Canarias atraviesa también un gran momento. El conjunto isleño ha arrancado esta segunda fase con pleno de victorias, confirmando el nivel que ya mostró anteriormente. En la primera fase ambos equipos ya se vieron las caras, con triunfo canario en su pista, mientras que en el pabellón Siglo XXI la victoria cayó del lado rojillo por 87-76. Ese precedente refleja la igualdad entre dos equipos que llegan reforzados y que prometen un duelo intenso en Tenerife.

EL PARTIDO

2ª Fase Jornada 3 Liga U

FUNDACIÓN CB CANARIAS vs. CASADEMONT ZARAGOZA

Viernes: 30/01/2026. Santiago Martín 21:00h

Árbitros: José María Arresa Quintero, Pol Guadalajara Díaz y Mikel Wiot Espinosa

Retransmisión: Youtube Liga U22 y streaming Aragón Deporte