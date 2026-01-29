Casademont Zaragoza
El Casademont U22 busca en Tenerife su segunda victoria consecutiva
Los de Serna afrontan una exigente salida en las Islas Canarias
El Casademont Zaragoza U22 afronta este viernes (21:00 horas) una salida exigente al pabellón Santiago Martín, donde se medirá a Fundación CB Canarias en la tercera jornada de la segunda fase. El conjunto aragonés encara el duelo con la intención de enlazar su segunda victoria consecutiva y mantenerse enganchado a los puestos altos de la clasificación, en un tramo de competición donde cada partido empieza a tener un peso importante en la lucha por los objetivos.
Los rojillos llegan en una dinámica claramente ascendente. Tras no poder superar a Burgos en la primera jornada de esta segunda fase, reaccionaron con carácter en la segunda, firmando un sólido triunfo ante Gran Canaria que devolvió confianza al grupo. Con esas buenas sensaciones, buscarán ahora dar un paso más y lograr su primera victoria a domicilio en esta fase.
Por su parte, Fundación CB Canarias atraviesa también un gran momento. El conjunto isleño ha arrancado esta segunda fase con pleno de victorias, confirmando el nivel que ya mostró anteriormente. En la primera fase ambos equipos ya se vieron las caras, con triunfo canario en su pista, mientras que en el pabellón Siglo XXI la victoria cayó del lado rojillo por 87-76. Ese precedente refleja la igualdad entre dos equipos que llegan reforzados y que prometen un duelo intenso en Tenerife.
EL PARTIDO
2ª Fase Jornada 3 Liga U
FUNDACIÓN CB CANARIAS vs. CASADEMONT ZARAGOZA
Viernes: 30/01/2026. Santiago Martín 21:00h
Árbitros: José María Arresa Quintero, Pol Guadalajara Díaz y Mikel Wiot Espinosa
Retransmisión: Youtube Liga U22 y streaming Aragón Deporte
- La recta final del mercado de fichajes del Real Zaragoza y el caso de Paul Akouokou
- Los buses de Zaragoza estrenan una novedad que irá incorporándose 'progresivamente' a toda la flota
- Aday Mara rompe un récord de más de una década con un partido casi perfecto en el tiro
- El 'clan Altimasveres' está detrás del tiroteo de Parque Goya
- Un inversor salva del cierre a Sancarlos, la histórica cadena textil aragonesa
- Nuevo alud en el Pirineo: la Guardia Civil busca a dos personas atrapadas fueras de pistas en Cerler
- Condenado el dueño de un bar de Zaragoza por tener sin contrato a 9 camareros el día de su inauguración
- El Fenerbahce-Casademont Zaragoza, en directo: así va el intento de milagro en Estambul