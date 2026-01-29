Una serie de catastróficas desdichas en el Casademont Zaragoza: el triple de Pueyo alarga el gafe

Quien algo quiere, algo le cuesta. Pero lo que está teniendo que sufrir y pelear el Casademont Zaragoza para estar en alguna Final Six en el Príncipe Felipe está siendo increíble. Porque las aragonesas llevan haciendo dos años todo, o casi todo, bien, pero el premio no acaba de llegar. Todavía tienen las de Cantero muchas posibilidades de conseguirlo esta temporada, pero la oportunidad que se le escapó en Turquía al equipo, sumado al puñetazo encima de la mesa que hubiera sido, era de oro.

Desgraciadamente, no es ni mucho menos la primera vez que el Casademont toca con los dedos la final a seis de Zaragoza y la clasificación se le acaba escapando de entre las manos. El triple que se le salió de dentro a Helena Pueyo en Estambul es una más de una serie de catastróficas desdichas en algo que, si no lo es, se empieza a parecer bastante a una maldición.

La joven española fue protagonista de otro episodio que seguro no ha conseguido borrar de su memoria. La temporada pasada, Pueyo tuvo un su mano un triunfo en La Fonteta que hubiera puesto en bandeja el acceso a la Final Six del curso pasado. La escolta tenía dos tiros libres con el tiempo ya cumplido y si anotaba los dos, la victoria era aragonesa. Sin embargo, la balear solo pudo anotar uno y el Valencia Basket pasó por encima del Casademont en una prórroga a la que llegó desfondado.

No obstante, no se rindieron las de Cantero y siguieron con la final a seis entre ceja y ceja. Un mes después, tuvieron un encuentro de esos que podían dar un vuelco al grupo y de poner a un paso el objetivo. Visitaban las aragonesas al Praga y, tras un mal partido en líneas generales, completaron uno de sus épicos finales que le permitieron pelear por la victoria en tierras checas cuando ya casi nadie lo esperaba, algo similar a lo que ocurrió ante el Fenerbahce. Pero allí tampoco acompañó la fortuna y Mawuli falló dos bandejas cantadas que dejaron al Casademont con cara de tonto.

Esos dos triunfos podían haber dado la clasificación directa al equipo zaragozano, pero finalmente les condenaron a tener que pasar por un Play In en el que no pudieron salir peor las cosas. Las de Cantero cuajaron un horrible partido en la ida ante el Bourges francés y encajaron una derrota por 20 puntos que hicieron inservible la meritoria victoria del Casademont fuera de casa.

Nueva oportunidad

Lo había tenido tan cerca el equipo que el daño que hizo fue tremendo. Pero el deporte siempre da segundas oportunidades y las zaragozanas afrontan esta campaña con ganas de revancha. El sueño, el mismo. Poder disfrutar de la final de la mejor competición de Europa al abrigo de su público. Casi no puede ni intentarlo, porque el susto en la fase previa fue de los gordos, pero finalmente el Casademont está en esa pelea.

No la comenzó con demasiado buen pie el conjunto aragonés, porque, de nuevo, dos finales apretados se le escaparon. No obstante, las zaragozanas supieron levantarse de las derrotas en el Felipe ante el Venezia y el Landes y la doble victoria europea frente al Valencia Basket ponía las cosas bastante de cara.

Tendrá ahora que confirmar el Casademont su presencia en el Play In con un triunfo ante el DVTK el próximo miércoles porque su primera oportunidad se escapó a la vez que se salía el triple de Helena Pueyo en Turquía. Esperemos que ese tiro haya sido el punto final para el gafe aragonés.