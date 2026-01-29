Otra temporada a la deriva y sin ilusión del Casademont Zaragoza... en enero

El Casademont Zaragoza volvió a fallar en la FIBA Europe Cup, una competición en la que todos los años hay muchas esperanzas puestas y en la que nunca hace un buen papel el equipo aragonés. Decepción tras decepción. La derrota ante el Peristeri no solo le dejó sin opciones en Europa, sino que, lo peor, es que prácticamente se queda a la deriva para todo lo que queda de campaña… en enero.

Sin Copa del Rey, sin Europe Cup y en Liga sin un objetivo más allá de vivir una travesía tranquila en la segunda vuelta para amarrar la permanencia cuanto antes y no sufrir. O eso, o una resurrección en los resultados, que se podría calificar casi de milagrosa, que daría esperanza de playoff. No lo parece.

Es el cuarto año que el Casademont se queda sin aliciente alguno y esperando tocar chufa para salvarse pronto, sin más anhelo que ese. Y casi que virgencita, que me quede como estoy y no se luche por no bajar. La temporada pasada se perdió el tren de la Copa del Rey con cuatro derrotas consecutivas ante Tenerife, Unicaja, Manresa y Granada cuando lo tenía en su mano y en la jornada 23, tras vencer al Unicaja, estuvo a una victoria de puestos de playoff y con cierta ilusión. Entonces perdió tres partidos seguidos y cayó eliminado de la Europe Cup el 12 de marzo ante el Cholet, así que en abril, a dejar correr la temporada.

En la 23-24 empezó con tres victorias en once partidos, así que la Copa nunca fue opción. En marzo, el Chemnitz alemán borró de la pista al Casademont y tres derrotas seguidas al comienzo de la segunda vuelta dejaron también el panorama visto para sentencia, ya que el descenso nunca fue un peligro por el pobre nivel del Obradoiro y el Zunder Palencia.

El día de la marmota se repitió en la 22-23. Seis derrotas seguidas para empezar y siendo colistas invitaban a pensar solo en salvarse y fue clave una racha de cuatro victorias en cinco partidos al comienzo de la segunda vuelta. Esa racha, a 26 de marzo, dejó al Casademont virtualmente salvado. La Europe Cup fue un fracaso, eliminados en noviembre en la fase de grupos en un choque que, al menos, dejó el debut de Aday Mara.

Hay que viajar en el tiempo hasta la 21-22 para vivir un final de temporada con emoción… pero que no se repita. El Casademont se salvó agónicamente en la última jornada, con Dragan Sakota en el banquillo, venciendo al UCAM Murcia fuera de casa y con pie y medio en la LEB (72-75).

Noticias relacionadas

Este año huele a salvarse y gracias y estamos en enero, sin luchar por un objetivo bonito. Solo aguardar el final de curso sin infartos ni sobresaltos. El Casademont, a falta de toda la segunda vuelta, tiene tres victorias de ventaja con el San Pablo Burgos (que suma 3) y el Covirán Granada (1). Y todo ello con la baja de Bell-Haynes para todo lo que resta de curso y con Dubljevic fuera. Solo una irrupción magnífica de Josh Richardson o Isaiah Washington podrían darle picante a una temporada decepcionante.