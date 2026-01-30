El Casademont U22 vence de forma agónica en Tenerife (102-103)
Un palmeo de Rodríguez en la prórroga le da el triunfo al equipo zaragozano en un duelo de infarto que pudo ganar antes Alías con un tiro libre
Agónico y de infarto. Lo tuvo ganado el Casademont U22 en casa del Fundación CB Canarias y a la vez perdido en un encuentro de mucha alternativa y con un final de película que finalmente cayó del lado del equipo aragonés (102-103) con un palmeo clave de Rodríguez a una bandeja de Carlos Alías, que fue héroe después de casi ser villano.
Tras un inicio de máxima igualdad, el Casademont tuvo problemas para defender la pintura y se colocó ocho puntos abajo (20-14), pero un parcial de 0-8 le volvió a meter de lleno en el partido.
Tras un apagón defensivo, el Fundación CB Canarias se marchó en el electrónico ante un Casademont lastrado por su nulo acierto en los triples (2/12). Al descanso se fue perdiendo de 9 puntos (51-42). Sin embargo, un parcial de 0-11 de salida volvió a poner el encuentro igualado hasta la locura del final.
A dos minutos de la conclusión perdía de cinco el Casademont, pero una canasta de Alías y un triple de Sarkov igualaron el duelo. El propio Alías tuvo posesión para ganar, pero resbaló, la perdió y Moreno hizo falta a Xabi López, que anotó los dos libres. Alías se inventó un 2+1 a la carrera, pero falló el adicional y llevó el encuentro a la prórroga (91-91). Ahí emergió de nuevo Sarkov, que fue el mejor del Casademont junto a Alías, y le dio pronto una ventaja de cuatro puntos a los aragoneses. Sin embargo, un triple de Prekevicius puso a los canarios a uno y Sarkov, en otro resbalón, perdió la bola y se puso el Tenerife uno arriba. A dos segundos del final, Alías penetró y Rodríguez palmeó para dar el triunfo al Casademont.
- Otro alud en el Pirineo: un muerto y un herido trasladado en helicóptero a Zaragoza tras una avalancha en Cerler
- ¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate de RTVE?
- El Real Zaragoza pide la cesión del centrocampista Rubén López, del Deportivo de La Coruña
- El Real Zaragoza ficha a un delantero y a un lateral izquierdo para el Deportivo Aragón
- Natalia Chueca: 'En mayo sacaremos una licitación para poder ampliar las rutas aéreas que vienen a Zaragoza
- Aday Mara rompe un récord de más de una década con un partido casi perfecto en el tiro
- ¿Qué necesita el Casademont Zaragoza para clasificarse en la última jornada de la Euroliga?
- Directo | Comienza el reparto del tradicional roscón de San Valero en la plaza del Pilar