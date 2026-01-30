Jesús Ramírez, entrenador del Casademont Zaragoza: "Tenemos una plantilla larga, para que haya entradas, tiene que salir alguien"

El Casademont Zaragoza afronta este domingo una de las visitas más complicadas del calendario, el Movistar Arena, y lo hace con la herida abierta tras la eliminación del pasado miércoles en la FIBA Europe Cup. El entrenador del conjunto rojillo, Jesús Ramírez, ha comparecido la tarde de este viernes en la previa del duelo del domingo ante el Real Madrid (17.00 horas) y no ha ocultado el estado anímico del vestuario tras caer ante el Peristeri.

Sobre un mercado invernal con dos entradas hasta ahora, el técnico ha descartado más fichajes por el momento, pero deja la puerta abierta a que se produzcan bajas para equilibrar el grupo. “Tenemos un róster ahora muy largo, con muchas licencias. Para que lleguen tiene que salir alguien y estamos trabajando en ello”.

Ramírez ha sido rotundo sobre el impacto que ha supuesto la derrota y el mal sabor de boca que les quedó tras el partido: “Llegamos jodidos, primero, porque no hemos conseguido uno de los objetivos de la temporada, que era llegar lejos en la FIBA Europe Cup”. El técnico ha explicado que vienen de “un par de semanas de duras situaciones” y ha reconocido lo sucedido en Grecia: “Nos superaron físicamente, nos ganaron. Se merecen estar en la siguiente fase y nosotros no”.

Jesús Ramírez, en el partido de Liga entre el Casademont Zaragoza y el Girona en el Príncipe Felipe. / PABLO IBÁÑEZ

A nivel personal, el preparador también ha admitido compartir ese sentimiento de frustración. “Yo estoy dentro del vestuario, o sea, igual de jodido porque hemos puesto mucho para seguir y no hemos podido. Cuando tienes esfuerzo y no puedes, te quedas así”, ha señalado.

Pese al golpe, el calendario no da tregua y el equipo inicia el segundo tramo de la Liga ACB ante el líder. “Desde hoy empezamos la segunda vuelta, es un poco el mensaje. Parece que estamos muy lejos por muchas historias y cosas que tenemos encima, pero hay que recuperar una cara más fresca”, explica. En Madrid, Ramírez quiere “recuperar una buena imagen” que en los últimos partidos no se ha visto. Además, ha advertido de que si esto no sucede el domingo “va a ser difícil” lograr la victoria dada la envergadura del rival.

Jesús Ramírez, en el partido de Liga entre el Casademont Zaragoza y el Girona en el Príncipe Felipe. / PABLO IBÁÑEZ

Sobre el último fichaje del conjunto aragonés en este mercado invernal, el base americano Isaiah Washington, el entrenador ha confirmado su inminente puesta a punto: “Llegó ayer, ha estado haciendo todo el tema de revisiones. Un poco acelerado todo. Y está aquí, va a empezar ahora ya directamente con el vídeo y con el equipo”.

Respecto a la otra incorporación, Josh Richardson, que ha sido presentado de manera oficial hoy, aunque ya tuvo sus primeros minutos el miércoles ante el Peristeri, Ramírez ha asegurado que ha caído en Zaragoza “con mucha predisposición” y ha reconocido que su debut fue algo improvisado: “No era el plan meterlo tan pronto, pero él quiso. Notó el ambiente y le estoy agradecido porque se puso él en predisposición”. Sobre su periodo de prueba, ha aclarado que “los 10 días acabarán la semana que viene”, que es cuando se tomará la decisión.

En el capítulo de bajas, el técnico ha traído buenas noticias sobre Bojan Dubljevic: “Físicamente va a estar como estaba, en cuanto a cardio y en cuanto a su forma”. Aun así, no quiere precipitarse dada su lesión: “Con la mano no hay que acortar plazos. Para mí es importante que quede bien el hueso”, añade. Por último, Jesús Ramírez también ha mencionado el caso de Kabaca, que parecía recuperado y ha vuelto a caerse de la lista. “El club explicará en unos pocos días en qué situación estamos con él”.