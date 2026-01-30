Josh Richardson, en su presentación con el Casademont Zaragoza: "Me siento muy bien físicamente e iré mejorando"

El Casademont Zaragoza ha presentado este viernes de manera oficial a su nueva incorporación estelar, Josh Richardson. El jugador norteamericano, que llega con una importante trayectoria en la NBA, ha valorado sus primeros días en la capital aragonesa y sus sensaciones tras el debut. “Me siento muy bien físicamente. Mejoraré con los partidos y los entrenamientos”, ha asegurado el deportista.

Lejos de sentirse superado por la responsabilidad, el escolta se ha mostrado confiado para asumir el liderazgo. “He jugado con expectativas durante mi vida, así que esto no es diferente. He jugado en situaciones de alta presión, en partidos, en la escuela, en los torneos de la NCAA, en la universidad… La presión no me importa mucho”, ha explicado Richardson sobre su futuro estreno en el Príncipe Felipe.

La adaptación al vestuario rojillo ha sido inmediata gracias, en gran medida, a la plantilla y a la presencia de una cara conocida en el vestuario. “Todo el equipo ha estado genial hasta ahora. Conozco a DJ Stephens desde que tenía 19 o 20 años, jugamos juntos en la universidad”, ha recordado el jugador. Además, ha agradecido el recibimiento de todo el grupo: “Los compañeros han sido geniales, me han recibido los con brazos abiertos. Incluso en el juego me han ayudado y nos hemos comunicado muy bien”.

Josh Richardson, en su presentación como nuevo jugador del Casademont Zaragoza. / Rubén Ruiz

Sobre lo que puede ofrecer al esquema de juego del Casademont, Richardson ha sido claro: “Puedo aportar agresividad e intensidad al equipo. El otro día me sentí como si pudiera aportar calma, porque el rival hizo un buen trabajo y a veces solo tienes que relajarte”, ha explicado. El jugador reconoce que su integración en la pista es un proceso que “va con el tiempo”, pero ha asegurado que está ansioso por contribuir: “Hay cosas con las que puedo ayudar y estoy muy emocionado por hacerlo”.

Respecto al regreso a la competición tras un tiempo inactivo, Richardson admite que ha necesitado un periodo de adaptación: “Es raro. Es difícil simular y practicar un partido. Puedes practicar solo, pero solo puedes mejorar tu juego”. Sin embargo, las sensaciones han sido positivas: “Me ha gustado volver a jugar al baloncesto, es bueno estar de vuelta”. También valoró sus primeros pasos con el Casademont: “En el partido del otro día fui agresivo al principio y en la segunda mitad intentaba leer la defensa. Ellos estaban cambiando sus coberturas, así que empecé a pasar y a distribuir más. Creo que ese fue mi primer paso”.

Josh Richardson, en su presentación como nuevo jugador del Casademont Zaragoza. / Rubén Ruiz

El escolta también ha repasado el momento de forma de sus nuevos compañeros en el Casademont Zaragoza. “Creo que todos están tratando de jugar de la manera correcta, la aproximación con el juego fue buena. Hemos practicado duro”, comenta. Si bien matiza que no puede dar una opinión completa todavía, sí ha destacado la intensidad del grupo: “Me gustó lo que vi en el juego. Todos tenían mucha pasión. Creo que hay cosas que pueden mejorar, pero eso está ahí”.

Por último, sobre su adaptación al baloncesto europeo y a la Liga ACB, Josh Richardson ha reconocido que todavía no conoce la categoría y que se trata de un proceso de aprendizaje. “Para ser honestos, no sé mucho. En Estados Unidos no lo he visto, así que va a ser algo que iré aprendiendo con el tiempo”, confiesa.