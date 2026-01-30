Locura por los abonos de la Final Six de la Euroliga en Zaragoza: dos categorías ya están agotadas

Ya hay locura por los abonos de la Final Six de la Euroliga que un año más se disputará en Zaragoza... y quedan tres meses todavía, ya que será del 15 al 19 de abril. Se han vendido 2.500 abonos hasta el momento y se han agotado dos categorías, que son las más caras y con mejor visibilidad: la 1 (70 euros) y la VIP (175 euros).

Además, los clubs ya han comenzado a hacer peticiones de abonos para la Final Six. El Landes francés y el Spar Girona, que ya están clasificados matemáticamente sin pasar por el Play In, han superado los 400 pedidos.

A ello habrá que sumar las que realicen los clubs turcos del Galatasaray y el Fenerbahce, que también están clasificados y que, a buen seguro, desplazarán afición a Zaragoza. Y, por supuesto, al resto de aficiones que logren la clasificación en el Play In.

Si el Casademont Zaragoza lograse la clasificación se disparará la venta de abonos y, por cercanía, lo mismo sucederá si el Valencia Basket también consigue el billete. Lo que está claro es que, un año más, Zaragoza será el epicentro del baloncesto femenino y se volverá a vivir un ambiente de gala en el pabellón Príncipe Felipe.

Quedan disponibles tanto los de categoría 2 (anillo inferior, en las esquinas, que cuestan 60 euros), como los de categoría 3 (anillo inferior, en los fondos, detrás de las canastas, a 50 euros). El anillo superior queda reservado para las distintas aficiones.