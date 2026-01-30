Merrit Hempe, jugadora del Casademont Zaragoza: "Valencia va a ser un partido difícil porque es el quinto, nos conocen y las conocemos"

El Casademont Zaragoza ha regresado de Estambul con la cabeza alta pese a la derrota y ya tiene la mente puesta en el partido de Liga de este domingo en el pabellón Príncipe Felipe (12.15 horas) ante el Valencia Basket. El conjunto aragonés a un rival al que ya ha superado en cuatro ocasiones esta temporada: en la Supercopa, los dos duelos de Euroliga y la ida de la Liga. Sin embargo, Merrit Hempe ha advertido esta mañana de la dificultad de extender esa racha ante una de las mejores plantillas de la categoría.

La pívot estadounidense ha reconocido en la previa del encuentro que el choque ante el conjunto taronja se definirá por la concentración. “Obviamente va a ser un partido difícil, especialmente por ser la quinta vez que jugamos. Ellas nos conocen y nosotros las conocemos muy bien, así que creo que va a ser un partido que trata de los detalles, de los rebotes... Esas cosas van a ser muy importantes”, ha afirmado la jugadora.

Hempe ha insistido en el mérito que tendría volver a tumbar al conjunto valenciano y ha puesto en valor la calidad del rival. “Es difícil ganar a un equipo una o dos veces, sobre todo, a uno como Valencia. Si podemos hacerlo por quinta vez seguida, es un gran logro porque tienen una buen róster, un buen cuerpo técnico. Obviamente son un equipo muy bueno”, ha señalado. Además, asegura que “los pequeños detalles son los que ganarán el partido”.

Merrit Hempe tira a canasta en el partido de Euroliga ante el Fenerbahce. / FIBA

El vestuario llega a la cita tras caer por un ajustado 69-67 ante el todopoderoso Fenerbahce en la Euroliga, un encuentro que, lejos de minar la moral, ha reforzado la confianza del grupo. “Obviamente fue una pena el final del partido, pero estoy contenta de que pudimos competir. Creo que estamos tomando las cosas buenas del partido y hay sensaciones positivas ahora mismo”, ha explicado Hempe. La pívot ha destacado que el equipo se centra en “coger la parte positiva y tratar de mejorar en lo negativo”.

Sobre la racha de quince victorias consecutivas que acumula el Casademont en la competición doméstica y el posible temor a perder el foco cuando se rompa esa imbatibilidad, Hempe se ha mostrado tajante sobre la mentalidad ganadora del grupo: “Vienes a cada partido para ganar. No vas a un partido preocupado por perder. Tu objetivo es ganar y eso es en lo que nos enfocamos”, indica.

Merrit Hempe espera un rebote en el partido de Euroliga ante el Fenerbahce. / FIBA

Para gestionar este momento dulce de la temporada, la jugadora ha subrayado la importancia de la gestión emocional. “Creo que necesitamos mantener la cabeza en equilibrio y no llegar demasiado arriba ni abajo. Solo queda estar enfocadas en los objetivos que tenemos y no pensar demasiado en cuántas veces hemos ganado”, añade.

Tras el ambiente vivido en competiciones europeas, la plantilla espera volver a conectar en casa con la Marea Roja. “En el partido de la Euroliga sentimos su energía y es importante para nosotros alimentarla y defender nuestros encuentros en casa”, ha asegurado. La jugadora valora “las buena sensaciones” de jugar en el Príncipe Felipe, así como la ventaja de no tener que viajar y de ver a sus “fans en un ambiente cómodo”.

Además, el duelo servirá para ambos equipos de antesala para otra semana exigente en Euroliga. “En cada duelo quieres ganar y seguir preparándote para la competición europea. Valencia tiene un gran partido el miércoles, así que creo que ambos vamos al partido sabiendo lo que queremos y lo que tenemos por delante”.