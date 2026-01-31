El Casademont Zaragoza no se plantea dar bajas ni fichar para el equipo femenino y trabaja en las renovaciones de Pueyo y Fingall

Llega lo más ilusionante para el Casademont Zaragoza femenino, con el equipo líder en la Liga Femenina Endesa, peleando por el Play In de la Euroliga con la Final Six como anhelo y con la Copa de la Reina también como bonito objetivo.

Pedro Llompart, secretario técnico del club aragonés, descartó movimientos de salidas de las menos habituales y nuevos fichajes para terminar de dar el salto de calidad que refuerce al equipo: "Estamos muy convencidos de que tenemos la mejor plantilla posible en estos momentos y no vemos hacer ninguna variación", dijo. La situación actual del Casademont es muy dulce y lo que funciona, mejor no tocarlo.

"Vemos al equipo muy bien. Es una máquina muy bien engasadada, con las piezas encajadas, dinámicas muy buenas de juego y capacidades competitivas muy altas. La plantilla actual es capaz de conseguir altas metas y seguro que van a continuar así", enfatizó.

Las renovaciones de Pueyo y Fingall

Preguntado por las renovaciones de jugadoras importantes, mencionando en la cuestión a Helena Pueyo y Nadia Fingall, Pedro Llompart se mostró muy cauto. Resaltó que está el club trabajando en ello e insistiendo, pero también reconoció que no depende solo de la voluntad de la entidad.

"Estamos muy contentos con todas ellas y el club va haciendo sus movimientos porque tenemos muy claro cuáles son los pasos que queremos dar, pero no depende solo de nosotros. Estamos en ello constantemente y encaminando las cosas", dijo sin mencionar a ninguna jugadora en concreto.

Elogios a la temporada

Además, también hizo una valoración muy positiva de la temporada, aunque reconociendo que "queda lo más importante" y que, por tanto, las notas se darán a final de curso. Se mostró "optimista" por "las líneas de juego del equipo" y consideró que "el equipo se ha mostrado muy sólido en Liga y en Euroliga la nota está siendo alta también". "El sueño que tenemos es poder estar en la Final Six", confesó.