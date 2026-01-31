Kabaca y Soriano se marchan del Casademont Zaragoza

Sadik Emir Kabaca y Joel Soriano ya no son jugadores del Casademont Zaragoza. Menos de 24 horas despues de que Jesús Ramírez avanzara en la rueda de prensa previa a la jornada ACB que debía de haber salidas después de las dos últimas entradas a la plantilla y apenas una hora antes de la comparecencia del secretario técnico, Pedro Llompart, el club aragonés ha anunciado a primera hora de este sábado que ambos jugadores abandonan la disciplina aragonesa.

"Casademont Zaragoza informa de que Sadik Emir Kabaca y Joel Soriano ponen fin a su etapa en nuestro club. Casademont Zaragoza y el ala-pívot turco han llegado a un acuerdo entre ambas partes para poner fin a su etapa en el club. Le deseamos suerte en sus próximos retos. Por otra parte, Joel Soriano concluye su etapa en Zaragoza cedido por Valencia Basket. Le deseamos a Joel suerte en sus próximos desafíos", dice el escueto comunidado del Casademont Zaragoza.

Sadik Emir Kabaca no ha llegado ni a debutar con la camiseta del club aragonés. El ala-pívot turco, fichado el pasado verano, sufrió el aplastamiento de un dedo en el gimnasio unos días antes de comenzar la temporada oficial y todavía no se ha recuperado del todo. Más allá de participar en algún entrenamiento, el interior turco no ha estado realmente disponible para Jesús Ramírez en ningún momento.

Por su parte, Joel Soriano llegó cedido por el Valencia Basket, donde dejó una buena impresión en los partidos que disputó el curso pasado. Sin embargo, a Zaragoza llegó fuera de forma y no ha llegado a ofrecer en ningún momento el rendimiento esperado. De hecho, su salida iba a producirse a finales de diciembre, cuando dejó de aparecer en un par de convocatorias tras la llegada de Koumadje y su adiós solo estaba pendiente de que el Valencia le encontrara un nuevo destino, pero las lesiones primero del chadiano y después de Dubljevic prolongaron su estancia en la capital aragonesa unas semanas más.

Soriano ha participado en 16 partidos de la Liga ACB con un promedio de 7,6 puntos y 3,5 rebotes para 6,8 de valoración en 14 minutos de juego. En la FIBA Europe Cup ha disputado 9 partidos con 6,7 puntos, 3,1 rebotes y 5,9 créditos de media.

El juego interior de Jesús Ramírez queda compuesto por Devin Robinson y Jaime Fernández en el puesto de cuatro y Christ Koumadje y el lesionado Bojan Dubljevic en el cinco. Las de Soriano y Kabaca no son las primeras salidas, puesto que hace unas semanas abandonaron el equipo Erik Stevenson y Lucas Langarita, que se marchó a EEUU. En los últimos días el club ha incorporado a Josh Richardson, tirador con más de 500 partidos en la NBA, y al base Isaiah Washington tras la lesión en la mano de Trae Bell-Haynes