Pedro Llompart descarta que haya más fichajes en el Casademont Zaragoza y mantiene la confianza en Jesús Ramírez

La situación del Casademont Zaragoza masculino dista mucho de la del femenino y, ahora mismo, la inestabilidad reina horas después de caer eliminados en la FIBA Europe Cup y sin más aliciente de cara al final de temporada que el de intentar clasificarse para Europa vía ACB, evitar luchar por no descender y reconectar con una afición desilusionada.

Pedro Llompart, secretario técnico del Casademont, aseguró que el club "quiere hacer autocrítica" y, al mismo tiempo, reconoció también que está siendo una temporada "complicada" y con dificultades que han lastrado al equipo, especialmente en cuanto a lesiones. "Está claro que no hemos encontrado el ritmo que nos gustaría y hemos estado cerca de hacer una buena primera vuelta, pero hemos perdido partidos clave, sobre todo en el Príncipe Felipe", valoró el balear.

Sobre la FIBA Europe Cup, el directivo reconoció que se ha caído "de forma prematura" y que fue importante que el equipo estuviera "en una situación de dificultad en cuanto a situación de plantilla", pero sobre todo hizo una defensa de la decisión del club de jugar esta competición durante los últimos cuatro años, ya que hay una parte de la afición que no entiende por qué el Casademont la disputa pudiendo centrarse únicamente en la Liga Endesa.

"Le diría a esa gente que el club el ambicioso y que se apunta a estas competiciones europeas porque quiere ganar un título y la FIBA Europe Cup te puede dar esa oportunidad. Es verdad que pagas un peaje, pero creo que tenemos plantilla suficiente para afrontar las dos competiciones. Cuando tienes tantos accidentes por lesiones se te complica, pero está muy bien planteada", afirmó. Además, recalcó que "no se nos ha dado bien, pero hay que tener en cuenta que es la típica competición que la gente solo valora si ganas y el camino es muy difícil".

Ramírez no peligra

Además, aunque reconoció que no está contento con la deriva del equipo, dio un voto de confianza a Jesús Ramírez, cuyo puesto no peligra: "No le dejamos al margen (de los malos resultados), todos los componentes del club tenemos responsabilidad, pero creemos que con la reestructuración de plantilla el equipo va a mejorar y Jesús va a tener más tiempo para entrenar. Estamos seguros de que las cosas va a ir a mejor pese a que no estamos contentos de cómo las estamos haciendo hasta el día de hoy", sentenció.

Sin más fichajes

Salvo giro, Llompart descartó que haya más fichajes pese a las salidas de Kabaca y Joel Soriano este sábado y lo achacó a que el club "está haciendo un esfuerzo grandísimo en lo económico y mucho desembolso para reestructuras el equipo por los muchos obstáculos que nos hemos encontrado", pero también a que la recuperación de Dubljevic está muy cerca y reforzará el juego interior. "Estamos reestructurando, recuperando gente, añadiendo, fijando la plantilla y queremos ser optimistas", resaltó.

Noticias relacionadas

En definitiva, que con Richardson y Washington, la recuperación del montenegrino y la reducción de carga de partidos, es suficiente: "Nos centramos en lo que tenemos. Richardson tiene una gran calidad y una vez tuvimos cerrada su incorporación tuvimos que ir de nuevo al mercado por la lesión de Bell-Haynes. Fuimos rápidos y cerramos una muy buena incorporación y espero que con eso podamos cerrar el roster", destacó.