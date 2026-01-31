La previa del Casademont Zaragoza-Valencia: no hay quinto malo

El Casademont Zaragoza y el Valencia Basket vuelven a verse las caras por quinta vez en partido oficial esta temporada. El duelo entre dos de las mejores plantillas de la competición española siempre es atractivo e interesante, más con las aragonesas defendiendo el liderato en solitario de la Liga Femenina Endesa, pero el de este domingo en el Príncipe Felipe (12.15 horas) va a tener una gran distracción. Y es que ambos conjuntos se juegan su futuro en la Euroliga en la semana entrante.

Un futuro que, además, está ligado entre sí, puesto que de los resultados de ambos dependerán la posición final de cada equipo para afrontar el Play In, si lo alcanzan, y jugarse su presencia en la Final Six de Zaragoza. Pero eso será en unos días. Antes Casademont y Valencia deben volver a verse las caras por quinta vez esta temporada en un partido que tiene sus propios alicientes.

Por primera vez en cinco años, desde que existe el Casademont, es el conjunto de Carlos Cantero quien domina con mano de hierro los duelos entre ambos. Cuatro veces se han encontrado ya, las cuatro las ha ganado el Casademont Zaragoza, dos de ellas en el flamante Roig Arena. Se diría que las aragonesas le tienen comida la moral a las valencianas este curso, pero cada partido es un mundo y ganar de nuevo a una súper plantilla como la del Valencia requerirá de nuevo de un gran esfuerzo y de un gran encuentro por parte del conjunto zaragozano.

El Casademont, que llega con todo el equipo al completo, defiende una semana más el primer puesto en solitario de la Liga Femenina Endesa y busca ampliar aún más una racha histórica que le ha llevado a sumar quince victorias consecutivas en la competición doméstica. Más aún, desde el 6 de noviembre ha jugado 19 partidos oficiales y solo ha perdido dos, ambos frente al Fenerbahce, único rival de Europa que se le resiste.

El Valencia Basket, por su parte, llega con la baja de Abdelkader, con una lesión muscular en el sóleo, mientras que Rubén Burgos recupera a Yvonne Anderson, que ya estuvo disponible en el último choque de la Euroliga. Además, volverán a Zaragoza, esta vez con posibilidad de tener minutos en la pista, la zaragozana Cristina Ouviña, y la exrojilla Leo Fiebich.

Sin duda, otro gran partido para disfrutar del baloncesto, del Casademont y de la rivalidad con el Valencia Basket aunque tanto el equipo como la grada tengan ya el ojo puesto en el próximo miércoles y ese duelo ante el DVTK que puede abrir de par en par las puertas para soñar con la Final Six.