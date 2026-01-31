Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CASADEMONT ZARAGOZA

Trae Bell-Haynes, intervenido con éxito de su mano izquierda

El canadiense del Casademont Zaragoza estará de cuatro a seis meses de baja

Trae Bell-Haynes, en el hospital.

Trae Bell-Haynes, en el hospital. / CASADEMONT ZARAGOZA

Raquel Machín

Zaragoza

Trae Bell-Haynes ya ha sido intervenido de su mano izquierda, una lesión que le hará estar de cuatro a seis meses de baja y por la que ha dicho adiós a la temporada con el Casademont Zaragoza. "Trae Bell-Haynes fue intervenido con éxito en el Nuevo Hospital Quirónsalud Zaragoza. Los doctores Óscar Jacobo y Santos Moros pudieron realizar la técnica más favorable para la recuperación del jugador. Este sábado ha sido dado de alta hospitalaria. La recuperación del jugador, con contrato para la próxima temporada, dependerá de su evolución", ha señalado el club aragonés.

Bell-Haynes sufrió un golpe en la mano izquierda el pasado 10 de enero durante el duelo frente al Gran Canaria y las pruebas posteriores revelaron una rotura completa del ligamento escafolunar que provocaba "una inestabilidad de ambos huesos del carpo que le ocasiona desplazamiento de ambos, con dolor e incapacidad funcional que mejora con la reducción de dicho desplazamiento". Pese a esa fractura, el canadiense siguió jugando no solo ese día sino hasta hace una semana.

"El canadiense comenzó un tratamiento para paliar el dolor en su mano izquierda y, a pesar de que el dolor no remitía, Trae no quiso rendirse y continuó jugando al ritmo frenético de la doble competición soportando una limitación evidente", explicó el propio club. Sin embargo, el pasado martes la entidad anunció que Bell-Haynes debía parar para pasar por el quirófano e, inmediatamente después, desveló el nombre de su sustituto en el equipo, Isaiah Washington.

La de Bell-Haynes es la tercera lesión de gravedad que sufre un jugador del Casademont Zaragoza este curso. Primero fue Sadik Kabaca, que se aplastó un dedo en el gimnasio a escasos días de comenzar la temporada y este sábado ha rescindido su contrato con el club, luego Bojan Dubljevic volvió a sufrir la fractura de un hueso de la mano y posteriormente fue el base quien pasó por el mismo trance. Por el medio, el esguince de rodilla de Koumadje o los problemas derivados de una mala caída de DJ Stephens.

