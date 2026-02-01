Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casademont Zaragoza

Carla Leite, un oasis en el desierto. Las notas del Casademont Zaragoza ante el Valencia Basket

Mariona y Pueyo estuvieron irreconocibles en la derrota aragonesa

Carla Leite trata de avanzar ante la defensa de Alexander en el duelo en el Felipe

Carla Leite trata de avanzar ante la defensa de Alexander en el duelo en el Felipe / Laura Trives

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Leite | 8 |

Colosal.| Si hubo emoción, fue gracias a ella. Gran actuación de la gala

Mariona | 3 |

Imprecisa. No estuvo a gusto en ningún momento. Fallos impropios de la capitana.

Flores | 5 |

Luchadora. De más a menos, pero en ella no hubo atisbo de relajación.

Pueyo | 2 |

Desconocida. Si no es su peor partido con el Casademont, cerca estará de ello.

Oma | - |

Olvidada. Su situación no cambia y era un día para que hubiera jugado.

Vorackova | 3 |

Frágil. Floja la checa. Le faltó actitud y una mejor toma de decisiones

Bankolé | 5 |

Cumplidora. Aunque estuvo intensa, no tuvo precisión en sus intervenciones.

Mawuli | 4 |

Fallona. La japonesa no encontró sus tiros y tampoco pudo frenar a las rivales.

Fingall | 6 |

Implicada. Fue una de las que no bajó el nivel físico y aportó en todas las facetas.

Hempe | 4 |

Escasa. Pobre actuación de la pívot, que se dejó ver poco. Mal en el tiro.

Gueye | 5 |

Tardía. Buen último cuarto, pero irregular durante el resto del choque.

Hermosa | 7 |

Mejorada. Jugó minutos importantes y dejó sensaciones positivas.

