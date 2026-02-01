Casademont Zaragoza
Carla Leite, un oasis en el desierto. Las notas del Casademont Zaragoza ante el Valencia Basket
Mariona y Pueyo estuvieron irreconocibles en la derrota aragonesa
Leite | 8 |
Colosal.| Si hubo emoción, fue gracias a ella. Gran actuación de la gala
Mariona | 3 |
Imprecisa. No estuvo a gusto en ningún momento. Fallos impropios de la capitana.
Flores | 5 |
Luchadora. De más a menos, pero en ella no hubo atisbo de relajación.
Pueyo | 2 |
Desconocida. Si no es su peor partido con el Casademont, cerca estará de ello.
Oma | - |
Olvidada. Su situación no cambia y era un día para que hubiera jugado.
Vorackova | 3 |
Frágil. Floja la checa. Le faltó actitud y una mejor toma de decisiones
Bankolé | 5 |
Cumplidora. Aunque estuvo intensa, no tuvo precisión en sus intervenciones.
Mawuli | 4 |
Fallona. La japonesa no encontró sus tiros y tampoco pudo frenar a las rivales.
Fingall | 6 |
Implicada. Fue una de las que no bajó el nivel físico y aportó en todas las facetas.
Hempe | 4 |
Escasa. Pobre actuación de la pívot, que se dejó ver poco. Mal en el tiro.
Gueye | 5 |
Tardía. Buen último cuarto, pero irregular durante el resto del choque.
Hermosa | 7 |
Mejorada. Jugó minutos importantes y dejó sensaciones positivas.
