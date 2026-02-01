Carla Leite, un oasis en el desierto. Las notas del Casademont Zaragoza ante el Valencia Basket

Leite | 8 |

Colosal.| Si hubo emoción, fue gracias a ella. Gran actuación de la gala

Mariona | 3 |

Imprecisa. No estuvo a gusto en ningún momento. Fallos impropios de la capitana.

Flores | 5 |

Luchadora. De más a menos, pero en ella no hubo atisbo de relajación.

Pueyo | 2 |

Desconocida. Si no es su peor partido con el Casademont, cerca estará de ello.

Oma | - |

Olvidada. Su situación no cambia y era un día para que hubiera jugado.

Vorackova | 3 |

Frágil. Floja la checa. Le faltó actitud y una mejor toma de decisiones

Bankolé | 5 |

Cumplidora. Aunque estuvo intensa, no tuvo precisión en sus intervenciones.

Mawuli | 4 |

Fallona. La japonesa no encontró sus tiros y tampoco pudo frenar a las rivales.

Fingall | 6 |

Implicada. Fue una de las que no bajó el nivel físico y aportó en todas las facetas.

Hempe | 4 |

Escasa. Pobre actuación de la pívot, que se dejó ver poco. Mal en el tiro.

Gueye | 5 |

Tardía. Buen último cuarto, pero irregular durante el resto del choque.

Hermosa | 7 |

Mejorada. Jugó minutos importantes y dejó sensaciones positivas.