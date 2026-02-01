Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "Ha sido un partido muy condicionado por el arbitraje"

No se ha mostrado demasiado preocupado Carlos Cantero en la rueda de prensa posterior al duelo ante el Valencia Basket. "Sabemos que tenemos una gran cita el miércoles, no quería un funeral, espero que las jugadoras intenten encontrar la parte positiva de lo que han hecho. No siempre se puede ganar, son humanas. Ellas entienden que esto es su profesión y hay que saberlo controlar para salir mejores. Esto requiere tiempo", valoró el entrenador del Casademont Zaragoza.

Sobre el encuentro, el madrileño no dudó en señalar a los árbitros para explicar su desarrollo. "Creo que es un partido muy condicionado por el arbitraje para los dos equipos", aseguró. En lo deportivo, Cantero explicó que "no hemos hecho que teníamos que hacer para ganar: malos porcentajes de tiro de tres, más pérdidas... Esperamos mejorar esos detalles que habíamos hecho muy bien en los cuatro partidos de antes ante el Valencia".

Sin embargo, el técnico dijo sentirse "orgulloso" de sus jugadoras. "Estoy contento con cómo nos hemos vuelto a meter en el partido. A nivel de mentalidad, es un encuentro que nos tiene que dar fuerza.No estoy enfadado con el equipo, ni con el resultado", analizó.

Hablando de nombres propios, Cantero tuvo palabras para Helena Pueyo. "Es una jugadora que todavía está en proceso de madurar, tienen la confianza de las compañeras y también del staff para que, cuando estas situaciones de tirarse un triple definitivo estén en sus manos, se vuelvan a dar", dijo el del Casademont, haciendo referencia a la última jugada en Turquía.