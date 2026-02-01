Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casademont Zaragoza

El Casademont Zaragoza-Valencia Basket, en directo: así va el partido en el Príncipe Felipe

Sigue con nosotros el minuto a minuto del choque entre aragonesas y valencianas

Mariona, con el balón y Carla Leite en primer plano

Mariona, con el balón y Carla Leite en primer plano / Laura Trives

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

El Casademont Zaragoza y el Valencia Basket vuelven a verse las caras por quinta vez en partido oficial esta temporada. El duelo entre dos de las mejores plantillas de la competición española siempre es atractivo e interesante, más con las aragonesas defendiendo el liderato en solitario de la Liga Femenina Endesa, pero el de este domingo en el Príncipe Felipe (12.15 horas) va a tener una gran distracción. Y es que ambos conjuntos se juegan su futuro en la Euroliga en la semana entrante. No obstante, en la situación del Casademont cada partido cuenta. Sigue con nosotros el minuto a minuto del duelo en el Felipe:

