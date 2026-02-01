El Casademont Zaragoza-Valencia Basket, en directo: así va el partido en el Príncipe Felipe

El Casademont Zaragoza y el Valencia Basket vuelven a verse las caras por quinta vez en partido oficial esta temporada. El duelo entre dos de las mejores plantillas de la competición española siempre es atractivo e interesante, más con las aragonesas defendiendo el liderato en solitario de la Liga Femenina Endesa, pero el de este domingo en el Príncipe Felipe (12.15 horas) va a tener una gran distracción. Y es que ambos conjuntos se juegan su futuro en la Euroliga en la semana entrante. No obstante, en la situación del Casademont cada partido cuenta. Sigue con nosotros el minuto a minuto del duelo en el Felipe:

Triiiiple de Laia Floreees. 17-24

Se pone el Valencia a 10

Con 14-22 acaba el primer cuarto. Poca intensidad por parte de las aragonesas, habrá que espabilar

Hasta Ouviña corre más que nosotros, dice Carlos

13-22. Lo vuelve a parar Cantero, cosa rara.

2+1 de Coffey y otro de Alexander (11-18). 0-10 de parcial. eda un minuto de primer cuarto

Parcial de 0-5 y Cantero lo para. Muchísimas pérdidas del Casademont (11-13)

Gran asistencia de Leite a Hempe y tiempo muerto del Valencia (11-8)

2+1 de Fingaaalll. Tremenda la americana ante su exequipo (9-8). 5 minutos del primer cuarto