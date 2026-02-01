Jesús Ramírez, entrenador del Casademont: "Nos hemos quedado sin batería al final"

Jesús Ramírez, técnico del Casademont Zaragoza, indicó que el equipo se quedó "sin batería" ante el Real Madrid en la segunda parte y especialmente al final, después de una "correcta" primera mitad, en la que consiguieron "abrir" el campo y la pintura. Así lo afirmó el técnico en sala de prensa, después de que su equipo cayese ante el líder de la Liga Endesa en la decimoctava jornada por 99-78.

"Los primeros 20 minutos, la propuesta contra su tamaño, a la hora de abrir el campo, hemos estado correctos. Hemos conseguido abrir el campo y abrir la pintura, algo que no ha sido posible en la segunda parte. No ha sido un juego limpio. Hemos metido canastas de mérito, pero tenemos que basarnos más en pasar el balón. Nos hemos quedado cortos de batería al final, pero la energía por momentos han estado bien y ahora nos viene un pequeño ciclo de cuatro partidos en casa. Esperamos que esto nos sirva", reflexionó Ramírez.

En una semana en la que el equipo zaragozana ha terminado su periplo en la Copa de Europa de la FIBA y ha anunciado la salida de los jugadores Sadik Emir Kabaca y Joel Soriano, el entrenador habló de la implicación y "compromiso" de uno de los nuevos, el exNBA Josh Richardson, que hoy debutó en la ACB con 4 puntos: "Tiene mucho compromiso y nos está intentando ayudar a conjuntar piezas. Él nos puede ayudar por su experiencia. En situaciones de grupo está siendo participatativo".

Cuestionado por una de las grandes bajas del equipo, la del base Bell-Haynes, Ramírez apuntó a la llegada de otro de los fichajes, Isaiah Washington, así como el trabajo colectivo, para paliar las prestaciones de un jugador "insustituible" en el "equipo" y "la ciudad". "Es muy importante, una pieza que vamos a intentar que se recupere lo más rápido posible. Es insustituible, tenemos todos que dar un paso adelante para seguir unidos. Tenemos la llegada de Washington y el trabajo de Spissu y Rodríguez", concluyó