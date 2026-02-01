Kabaca ya tiene equipo tras salir del Casademont Zaragoza sin debutar

24 horas después de anunciarse el acuerdo de su rescisión con el Casademont Zaragoza, Sadik Emir Kabaca ya tiene nuevo equipo donde continuar su carrera deportiva. "Finalmente, hemos llegado a un acuerdo con el jugador de la selección nacional Sadık Emir Kabaca, quien recientemente jugó para el Casademont Zaragoza en España", ha anunciado este domingo el Tofas Bursa turco.

El ala-pívot turco dejó de pertenecer a la disciplina aragonesa este sábado sin haber llegado a debutar con la camiseta del Casademont Zaragoza. Kabaca fue uno de los refuerzos del pasado verano, pero unos días antes de comenzar la competición oficial sufrió el aplastamiento de un dedo en el gimnasio y finalmente no ha llegado ni a debutar con el conjunto aragonés.

Tras las últimas incorporaciones del Casademont, el base Isaiah Washington y el escolta Josh Richardson, la entidad ha tenido que liberar espacio en su plantilla masculina y lo ha hecho llegando a un acuerdo para la rescisión de Kabaca y otro para finalizar la cesión de Joel Soriano desde el Valencia Basket. El dominicano también tiene nuevo destino, el Ratiopharm Ulm.

Kabaca regresa así a casa, donde ha desarrollado toda su carrera deportiva, en el Banvit, el Besiktas y el Galatasaray. La de Zaragoza ha sido su primera experiencia en el extranjero y ha estado marcada por el infortunio. En 2023 formó parte del roster de San Antonio Spurs en la Summer League de la NBA, coincidiendo con Victor Wenbanyama. Ha disputado tanto la Champions League como la FIBA Europe Cup y fue nombrado mejor jugador joven de la BCL en 2023. Es también habitual en las convocatorias de la selección turca, con la que ha disputado el Eurobasket y los clasificatorios para los Juegos Olímpicos y tanto para el Mundial como para el próximo Europeo.

Kabaca se lesionó en septiembre, en el gimnasio, y tuvo que pasar por el quirófano para que se le reimplantara la falalge distal del dedo lesionado. En diciembre tuvo que ser intervenido de nuevo para favorecer la unión de los fragmentos óseos de la falange. Sin embargo, su recuperación no ha terminado de ser completa, aunque llegó a entrar en alguna convocatoria de Jesús Ramírez el reciente mes de enero.