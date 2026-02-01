Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La previa del Real Madrid-Casademont Zaragoza: en busca de un milagro

El Casademont, con el juego interior muy mermado, visita al líder de la Liga Endesa en el peor momento posible

Devin Robinson y Jaime Fernández, dos de los interiores disponibles, charlan durante el partido ante el Gran Canaria.

Devin Robinson y Jaime Fernández, dos de los interiores disponibles, charlan durante el partido ante el Gran Canaria. / Miguel Ángel Gracia

A. B. L.

Zaragoza

El Casademont Zaragoza apela a la épica, casi que incluso al milagro, para tratar de vencer al líder de la Liga Endesa, el Real Madrid (17.00 horas), en uno de los peores momentos de la temporada tanto por bajas como por sensaciones y con la historia en contra, ya que nunca ha vencido el club aragonés al conjunto blanco a domicilio.

El Casademont llega con tres derrotas seguidas en Liga Endesa más la eliminación de la FIBA Europe Cup el pasado miércoles contra el Peristeri y en plena reestructuración de la plantilla, queriendo pasar el temporal y que vuelva un poco la calma de cara al final de temporada. Isaiah Washington debutará con la camiseta zaragozana en su primer partido tras la lesión de larga duración de Bell-Haynes y Josh Richardson disputará su primer encuentro en la_ACB tras debutar en Grecia. A esos clavos se agarra el club.

No estarán ni Kabaca ni Soriano, dos interiores, que ya no pertenecen a la disciplina del Casademont. Y Dubljevic está en la recta final de su recuperación, pero no se encuentra disponible. Así que solo quedan disponibles Koumadje, Robinson, Jaime Fernández y Traoré para tratar de detener la maquinaria blanca, especialmente en la pintura.

El cuadro de Sergio Scariolo, que mantiene la baja del francés Theo Maledon, se presenta en el inicio de la segunda vuelta liguera con un magnífico balance de quince victorias y dos derrotas, pero con el sinsabor de haber caído en la Euroliga ante el París Basketball en el Adidas Arena.

"Tiene buenos jugadores nuevos como Koumadje, con quien jugué en Berlín. También está mi compatriota Marco Spissu. Y Richardson, que viene de la NBA. Así que tenemos que prestar atención”, advirtió el jugador italiano Procida, que valoró a Yusta y la necesidad de defenderle bien porque "es un jugador realmente bueno"

