La crónica del Real Madrid-Casademont Zaragoza: sin gasolina y sin milagro

Nunca un partido tiene un guion escrito, pero el del Real Madrid-Casademont estaba sobre el papel muy marcado y así acabó siendo. El equipo aragonés hizo una primera parte numantina, aguantando al líder de la Liga Endesa e incluso provocando gritos de enfado de Scariolo, pero al final la gasolina se acabó, los blancos apretaron cuando quisieron y terminó el Casademont ahogado ante la calidad local y pagando el sobreesfuerzo.

La misión poco menos que era heroica y casi milagrosa. Si ni el mejor Casademont de siempre había ganado nunca en el Movistar Arena, hacerlo solo con Koumadje, Robinson yJaime Fernández de interiores del primer equipo, sin Bell-Haynes lesionado y su sustituto Isaiah Washington sin jugar por el tránsfer, y sin buenas sensaciones de juego, no había lugar para el optimismo salvo exhibición de juego y rasmia durante 40 minutos. Pero fueron 30 y no bastó para ganar al favorito a todo. Ahora bien, a partir de aquí, cero excusas para lo que viene en Liga Endesa.

Pese a todo, sombrerazo a la primera mitad del Casademont, que consiguió empequeñecer por momentos al Real Madrid y mantenerle la cara el duelo. Para ganar a un equipo de la calidad del blanco tenía que salir la mejor versión de los primeros espadas del Casademont y, salvo Yusta, respondieron todos a la perfección. A ellos se sumó Miguel González, que en el Movistar Arena se inventó diez puntos antes del descanso.

Se puso cinco puntos arriba el Casademont (9-14), aprovechando muy bien el juego interior para sacar ventajas y anotar y también el casi nulo acierto de tres del Real Madrid en el inicio (1/6). Okeke, con ocho puntos casi seguidos, le paró los pies a un equipo aragonés sin complejos. Robinson también tiró del carro y el Casademont se impuso en el primer cuarto (21-22).

Koumadje, más allá de sus números, fue un dolor de cabeza para el Real Madrid y tampoco encontraba Scariolo la forma de detener a un Casademont inspirado. Todo ello sin contar con Yusta, muy desafortunado en una primera mitad en la que solo aportó un dos más uno. Que no se le echara de menos habla muy bien del primer acto del Casademont.

Mientras tanto, el Real Madrid seguía tirando de individualidades y, a poco más de un minuto del descanso, se pudo romper el partido con un triple de nueve metros de Campazzo y una canasta de transición de Procida que dejaba en -7 el marcador. Pero el Casademont tiró de la soga y volvió a soplarle en la nuca al Real Madrid con una canasta de Miguel González y tiros libres de Stephens para el 45-41 del descanso.

El globo se dehinchó

En el tercer cuarto ya empezó a dar síntomas el Casademont de agotamiento.Además, Scariolo le puso una guindilla a su equipo y el Real Madrid salió del vestuario con otro aire y dispuesto a romper el duelo. Ese punto extra en defensa del conjunto madridista, unido al desacierto del Casademont de tres (2/11 llevaba hasta entonces), fue clave para ir distanciándose poco a poco, aunque Koumadje con su intimidación en la zona, y la aportación de Traoré, mantenían a flote a los aragoneses.

Pero entre un excelso Llull y un superlativo Procida llevaron el choque a un +18 para el Real Madrid ya insalvable (73-55) gracias a un 8-0 de salida en el último cuarto. Ya solo quedaba un tránsito en el desierto deseando llegar pronto a destino sin que el roto fuese demasiado grande. El Real Madrid se gustó ante unCasademont que entregó la cuchara, salvo por el ímpetu de Robinson y de Traoré, y terminó cayendo de 21, un resultado demasiado abultado, pero esperado. Ahora, a pasar página, que vienen curvas en Liga Endesa.

Consigue un tiro libre Traoré y se acabó el partido en el Movistar Arena. Sigue el gafe en Madrid tras aguantar tres cuartos la ofensiva local, pero hasta ahí duró la gasolina. Al final, resultado más amplio de lo que marca el esfuerzo del Casademont (99-78)

Triple de Campazzo y Traoré tendrá tiros libres para cerrar el partido a un segundo del final

Dos libres dentro de Kramer (94-75)

Traoré recoge un tiro fallado de Spissu y vuelve a anotar

Quinta falta de Koumadje, expulsado.

Canastón otra vez de Robinson, que se niega a tirar los últimos minutos

Gran canasta de Robinson a la carrera. 2+1 y 17 puntos para el americano. Kramer, de nuevo de tres (90-71)

Anota Robinson (82-63) y triple de Yusta tras otro de Kramer. 3/14 en triples el Casademont.

Dentro dos tiros libres de Procida, que está siendo el mejor del partido. Nueva canasta de Traoré, que está también cuajando buenos minutos