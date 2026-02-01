Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Real Madrid-Casademont Zaragoza, en directo: el primer cuarto, por delante

El equipo aragonés visita su pista maldita con un juego interior muy mermado y ante el líder de la Liga Endesa. Washington se queda sin debutar al no haber llegado el tránsfer

Jesús Ramírez da instrucciones a Spissu, Jaime Fernández y Robinson en el encuentro de la primera vuelta ante el Real Madrid

Jesús Ramírez da instrucciones a Spissu, Jaime Fernández y Robinson en el encuentro de la primera vuelta ante el Real Madrid / Miguel Ángel Gracia

A. Bobed

Zaragoza

El Casademont hace frente a la maldición de su historia en uno de los peores momentos de la temporada, tanto por sensaciones como por bajas. El equipo aragonés, que nunca ha ganado en el Movistar Arena, se mide al líder de la Liga Endesa, el Real Madrid, con solo tres interiores del primer equipo, que son Jaime Fernández, Robinson y Koumadje. Para colmo, Isaiah Washington iba a debutar y no ha llegado el tránsfer, por lo que el único base puro es Spissu. Tampoco está Dubljevic, pero sí Josh Richardson en su debut en Liga tras haber jugado en Grecia el pasado miércoles.

