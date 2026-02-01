El Real Madrid-Casademont Zaragoza, en directo: el primer cuarto, por delante

El Casademont hace frente a la maldición de su historia en uno de los peores momentos de la temporada, tanto por sensaciones como por bajas. El equipo aragonés, que nunca ha ganado en el Movistar Arena, se mide al líder de la Liga Endesa, el Real Madrid, con solo tres interiores del primer equipo, que son Jaime Fernández, Robinson y Koumadje. Para colmo, Isaiah Washington iba a debutar y no ha llegado el tránsfer, por lo que el único base puro es Spissu. Tampoco está Dubljevic, pero sí Josh Richardson en su debut en Liga tras haber jugado en Grecia el pasado miércoles.

Sigue el minuto a minuto con nosotros:

Se le sale el último tiro a Richardson, 45-41 al descanso. El Casademont tira hoy sí de orgullo y se mantiene muy dentro del partido gracias a los dos interiores (Robinson y Koumadje) y la mejor versión de un Miguel González inspiradísimo. Todo esto con un Yusta al que no le sala absolutamente nada y un Joaquín Rodríguez que está más que cumpliendo desde el puesto de base.

Canasta de Miguel Gónzález desde la esquina, lástima que estaba pisando, y falta sobre Stephens de Procida para evitar el mate del americano

Costa a costa de Procida y lo para Jesús Ramírez. 7 abajo (44-37)

Gran canasta de Koumadje y clava un triple Campazzo desde casi 9 metros

¡Por algo es el capitán! Dos más uno de Santi Yusta, que al fin logra su primera canasta.

Sigue el Casademont muy dentro del partido pese a que Yusta está fatal. 0 puntos y -3 de valoración lleva. Canasta de Joaquín y triple de Procida (37-32)

Qué buena asistencia de Joaquín para Jaime Fernández, que anota a placer. Triple de Feliz en el tercer intento del Real Madrid.

Triple sobre la bocina de Procida y tiempo muerto en pista (31-28)

Se hace gigante (más aún) Koumadje para anotar frente e Garuba. El pívot, igual que Robinson, están haciendo un gran partido. Responde Llull.