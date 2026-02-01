Robinson ejerce de líder: las puntuaciones del Real Madrid-Casademont Zaragoza

Robinson | 8 |

Cabezota. Hizo de líder y no se arrugó nunca, incluso con el equipo 20 abajo.

Spissu | 5 |

Asistente. Buen encuentro en la dirección, con 11 asistencias, pero desaparecido en anotación

Yusta | 2 |

Superado. Desesperado ante la defensa delReal Madrid. No le salió nada.

Stephens | 4 |

Insípido. Ni fu ni fa. Ante las bajas pudo dar mucho más, pero no desentonó.

Rodríguez | 5 |

Comprometido. Aunque no es su puesto se esmera por ser un buen base. Bien.

Fernández | 4 |

Relegado. Solo le dio Ramírez cuatro minutos pese a la falta de interiores.

Traoré | 7 |

Impetuoso. De los jóvenes se espera que quieran comerse el mundo y eso hizo.

González | 6 |

Decreciente. 10 puntos hasta el descanso... y hasta ahí. Una lástima, estaba en racha.

Richardson | 3 |

Congelado. Todavía le falta mucho. Fatal en el tiro, irá calibrando porque se le nota que tiene muchísima calidad.

Koumadje | 7 |

Intimidante. Su presencia condiciona anote más o menos. Fue muy importante, pero no es omnipotente.

Carlos Alías | - |

Olvidado. Fue a Madrid para completar la convocatoria y no disputó ni un minuto.

Lukic | - |

Inédito. Tampoco dispuso de minutos en el duelo ante el Real Madrid.