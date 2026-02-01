Robinson ejerce de líder: las puntuaciones del Real Madrid-Casademont Zaragoza
El norteamericano destaca con 19 puntos y 9 rebotes y no le perdió la cara al encuentro. Traoré y Koumadje, de lo mejor
Robinson | 8 |
Cabezota. Hizo de líder y no se arrugó nunca, incluso con el equipo 20 abajo.
Spissu | 5 |
Asistente. Buen encuentro en la dirección, con 11 asistencias, pero desaparecido en anotación
Yusta | 2 |
Superado. Desesperado ante la defensa delReal Madrid. No le salió nada.
Stephens | 4 |
Insípido. Ni fu ni fa. Ante las bajas pudo dar mucho más, pero no desentonó.
Rodríguez | 5 |
Comprometido. Aunque no es su puesto se esmera por ser un buen base. Bien.
Fernández | 4 |
Relegado. Solo le dio Ramírez cuatro minutos pese a la falta de interiores.
Traoré | 7 |
Impetuoso. De los jóvenes se espera que quieran comerse el mundo y eso hizo.
González | 6 |
Decreciente. 10 puntos hasta el descanso... y hasta ahí. Una lástima, estaba en racha.
Richardson | 3 |
Congelado. Todavía le falta mucho. Fatal en el tiro, irá calibrando porque se le nota que tiene muchísima calidad.
Koumadje | 7 |
Intimidante. Su presencia condiciona anote más o menos. Fue muy importante, pero no es omnipotente.
Carlos Alías | - |
Olvidado. Fue a Madrid para completar la convocatoria y no disputó ni un minuto.
Lukic | - |
Inédito. Tampoco dispuso de minutos en el duelo ante el Real Madrid.
