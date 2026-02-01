Vit Krejci, canterano del Casademont Zaragoza, traspasado a los Portland Trail Blazers de la NBA

Vit Krejci cambia de franquicia en la NBA. El hasta ahora jugador de los Atlanta Hawks, equipo en el que había desarrollado casi toda su carrera en la mejor Liga del mundo, ha sido traspasado a los Portland Trail Blazers, que ocupan el noveno puesto de la conferencia oeste. Ha sido un intercambio por el pívot Duop Reath y dos futuras segundas rondas del draft, las del 2027 y del 2030.

El checo promedia esta temporada 9 puntos por partido, 2.2 triples, 2.1 rebotes y 1.5 asistencias. Tiene contrato garantizado para la temporada que viene a razón de 2,6 millones de dólares y Portland tendrá la opción al término de la misma de prorrogarlo una más por 3 millones. Si no, saldrá a la agencia libre, donde podrá buscar un contrato mejor y dar un gran salto en su salario.

Los Portland Trail Blazers están asentados en los puestos de Play In para acceder al playoff de la conferencia oeste. Son novenos y le sacan 4 victorias a Dallas Mavericks, que son el primer equipo que se quedaría fuera. Eso sí, tendrán casi imposible llegar al sexto puesto, que está a seis victorias de distancia.

Compartirá equipo con Damian Lillard, Deni Advija, Sharpe, Jrue Holiday y Jerami Grant como principales estrellas. El entrenador es otro ilustre exjugador, Chauncey Billups, que fue campeón de la NBA con Detroit en 2004.