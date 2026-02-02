Así convenció el Casademont a Josh Richardson, jugador con más de 500 partidos en la NBA: la intrahistoria de su fichaje

No es habitual que un jugador de la talla de Josh Richardson, con más de 500 partidos en la NBA y que en su mejor temporada promedió 16,6 puntos por partidos (18-19, con Miami Heat) y que ha jugado hasta finales de conferencia en la mejor Liga del mundo acabe en Zaragoza.

El último caso similar fue el de Gary Neal, aunque el de Baltimore sí que había iniciado su carrera en Europa y, de hecho, había jugado en el Unicaja y el Barça. Ahora bien, venía también se haber sido capital en los San Antonio Spurs, con los que estuvo a punto de lograr un anillo (perdió ante Miami en el séptimo partido de la final del 2013) y tanto en Charlotte como en Minnessota había promediado más de 10 puntos por encuentro.

Sin embargo, tras unos problemas físicos, llegó a Zaragoza y fue toda una revolución. 37 puntos contra el Unicaja como tope, cinco partidos más con más de 30 puntos, casi 20 de valoración por partido y una exhibición tras otra. Nunca se ha visto un jugador tan superior con la camiseta del entonces Tecnyconta Zaragoza.

Ahora Josh Richardson viene en circunstancias parecidas. Sin hueco en la NBA, recuperado tras un año fuera de las pistas y queriendo volver a ser el que un día fue. El Casademont necesita un exterior anotador y Richardson reencontrarse a sí mismo. "Es un win-win", como reconoció Pedro Llompart este pasado sábado.

El secretario técnico contó cómo un jugador de la entidad de Richardson acaba en el Príncipe Felipe. Lo primero, por "mucha voluntad entre ambas partes", ya que, si bien "llevaba un año parado, tenía muchas ganas de volver al baloncesto en activo y qué mejor forma que hacerlo en un campeonato tan competitivo como el español". "Mostró mucho entusiasmo", insistió.

Además, su actitud fue muy proactiva desde el primer momento. De hecho, contó Llompart que "en las reuniones que tuvo con Jesús Ramírez se preocupó de los sistemas en ataque y defensa y le llamó por teléfono dos o tres veces".

Y es innegable que, pese a su falta de ritmo de competición, el Casademont gana a un jugador de una talla extraordinaria: "Hemos hecho esta apuesto valorando todas las referencias buenas que teníamos de él como persona y como jugador. Creo que puede ser una historia chula y que el Casademont ha ganado a un jugador de muchísimo nivel para su público y para su equipo".

Su debut en Grecia

Ante el Peristeri debutó oficialmente con la camiseta del Casademont Zaragoza y dejó algunas pinceladas del tipo de jugador que es. Su primera acción del partido fue una suspensión de media distancia que entró totalmente limpia y, en el otro lado de la pista, colocó un tapón.

Después, quizá por el discurrir del partido, se fue apagando. Anotó seis puntos y falló los dos triples que lanzó. Además, pese a las bajas del equipo, Jesús Ramírez le protegió y tuvo restricción de minutos, con rotaciones cortas y 14 minutos de juego en total en los que se le vio muy activo, comprometido con el juego coral (abandonando la concepción individualista y de balón para las estrellas de la NBA) y tratando de ser uno más.

Ante el Real Madrid tuvo un partido complicado también. No estuvo bien en el tiro, pero se mostró muy activo y con ganas de agradar. Da la sensación de que con el tiempo, la mejora física, con la muñeca calibrada tras un año fuera y conforme se vaya haciendo a los sistemas del equipo, Richardson tiene potencial para ser un jugador de los que levanten al Príncipe Felipe. Buena falta le hace para que no se haga bola el final de temporada.