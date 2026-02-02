Josh Richardson disfruta en Zaragoza: conversaciones con los vecinos y paseo por El Pilar

No se podrá decir que Josh Richardson no está intentando adaptarse al Casademont Zaragoza y a la capital aragonesa. Tras su debut en la ACB ante el Real Madrid, en el que se le vio muy implicado tanto cuando estaba en pista como cuando estaba en el banquillo, el exjugador de la NBA ha salido este lunes a dar una vuelta por su nueva ciudad.

Así lo ha dejado ver en su cuenta personal de Instagram, en la que se ha podido ver a Richardson como un aragonés más por las calles del centro. En sus publicaciones, el americano, con una barra de pan recién comprada en la mano, explica que quiere practicar el idioma con los zaragozanos que se cruce por su camino e incluso presumía de haber tenido una conversación completa con una vecina.

"Yo hablo español todos los días", decía Richardson en uno de los vídeos. El nuevo jugador del Casademont, además, ha publicado en la misma red social una imagen de la Basílica del Pilar custodiada por el río Ebro.